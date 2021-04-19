Происшествия

сегодня, 10:00

На трассе «Дон» 30-летний мотоциклист врезался в ограждение и погиб

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#авария #ДТП
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На трассе «Дон» 30-летний мотоциклист врезался в ограждение и погиб

За трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб и 13 - пострадали. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 апреля в Липецке на улице Стаханова автомобиль «Пежо» сбил 8-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали. Причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.

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В Лебедянском районе на дороге Волотово – примыкание к автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» с 66-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2109» под управлением 40-летнего водителя. В аварии пострадали оба водителя и 22-летняя пассажирка «двенадцатой». Всех доставили в больницу. 

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Фото УГИБДД по Липецкой области.

17 апреля в Липецке а улице Свиридова 28-летний водитель «Ниссана» на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 64-летнюю женщину и 3-летнюю девочку. Женщина и ребенок госпитализированы. Причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.

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18 апреля в Ельце на трассе «Дон» 30-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм он погиб на месте, а его 32-летняя пассажирка госпитализирована. Причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В Липецке во дворе на улице Свердлова 31-летний водитель «ВАЗ-2111» наехал на 7-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, после оказания помощи его отпустили.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 7052 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 55 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 136.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 6000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 56 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Виновата власть

27 минут назад
и бизнес ,продающие машины дуракам ,и несерьезные наказания нарушителям ПДД .
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ноу коммент

44 минуты назад
"..следствие наезда на женщину и ребенка на Свиридова стало нарушение правил проезда пешеходного перехода "
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Гость

сегодня, 10:24
Жалко людей. Жизнь не игрушка, уровень заново не начнешь. Почему бы не отказаться от тупых и незаконных гонок и просто ездить безопасно?
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