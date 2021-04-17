В Липецке сгорели четыре автомобиля

Горели гараж и четыре машины. Две из них выгорели до тла.

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В Липецке на улице Белянского, строение 5 сгорели три автомобиля, четвёртый повреждён незначительно.



Около 2:30 в службу спасения поступило сообщение от очевидцев о пожаре в помещении группы компаний «Наука 48» на улице Белянского, строение 5. Примерно через 5 минут на место прибыло одно отделение пожарной охраны и сотрудники полиции, был обнаружен очаг возгорания в одном из боксов.



В 2:47 открытое горение было ликвидировано, полностью сгорели три автомобиля, четвёртый поврежден незначительно.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, загорелись автомобили «Мазда-3», «Ниссан Нота», «Ситроен» и «Киа Сит». У первого автомобиля повреждён моторный отсек и передняя часть салона на площади два квадратных метра, у второго и третьего - сгораемые конструкции и узлы на всей площади, у четвёртого - лакокрасочное покрытие двери и крышка багажника. Кроме того, повреждён гараж размером 6 на 4 метра.