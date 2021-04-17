Происшествия

сегодня, 08:50

В Липецке сгорели четыре автомобиля

7 1449
#пожар

Горели гараж и четыре машины. Две из них выгорели до тла.

Загрузка плеера
В Липецке на улице Белянского, строение 5 сгорели три автомобиля, четвёртый повреждён незначительно.

Около 2:30 в службу спасения поступило сообщение от очевидцев о пожаре в помещении группы компаний «Наука 48» на улице Белянского, строение 5. Примерно через 5 минут на место прибыло одно отделение пожарной охраны и сотрудники полиции, был обнаружен очаг возгорания в одном из боксов.

В 2:47 открытое горение было ликвидировано, полностью сгорели три автомобиля, четвёртый поврежден незначительно.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, загорелись автомобили «Мазда-3», «Ниссан Нота», «Ситроен» и «Киа Сит». У первого автомобиля повреждён моторный отсек и передняя часть салона на площади два квадратных метра, у второго и третьего - сгораемые конструкции и узлы на всей площади, у четвёртого - лакокрасочное покрытие двери и крышка багажника. Кроме того, повреждён гараж размером 6 на 4 метра.
7 1449
#пожар

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коллектор

10 минут назад
Сколько вам раз говорить платить по долгам?!
ответить

Дед

31 минуту назад
Вообще-то стоянки с парковками пустует жаба душит платить за охрану кто им виноват
ответить

Университетский

43 минуты назад
Полюбому хохлы
ответить

Кто

49 минут назад
Лавочница, его намерЯл?
ответить

Лавочница

54 минуты назад
Понакупят драндулетов., Это наверное намерянный поджег имущества.
ответить

Понакупят драндулетов.

сегодня, 09:23
Потом глаза выпучивают,почему загорелось.
ответить

Еще в рубрике

Полиция проводит проверку по факту пожара на улице Белянского
#пожар
Полиция проводит проверку по факту пожара на улице Белянского

9 минут назад

Происшествия
В Липецке десять полицейских усмиряли одного дебошира
32
В Липецке десять полицейских усмиряли одного дебошира

сегодня, 08:25

Происшествия
В Липецке у пассажира «БМВ» нашли два грецких ореха с наркотиками
#наркотики
1
В Липецке у пассажира «БМВ» нашли два грецких ореха с наркотиками

сегодня, 08:15

Происшествия
В Добринке сгорел дом
#пожар
В Добринке сгорел дом

сегодня, 08:02

Происшествия
В Липецке напротив школы сбили ребёнка
#ДТП
64
В Липецке напротив школы сбили ребёнка

вчера, 18:37

Происшествия
В Липецке сгорел расселенный барак
#пожар #барак #аварийное жилье
1
В Липецке сгорел расселенный барак

вчера, 16:53

Происшествия