В выходные на десятке улиц Липецка отключат воду из-за устранения утечек

Воду для питья и хозяйственных нужд на все участки подвезут по заявкам потребителей.

17 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Полярной, Сенной, Смоленской, Садовой, Зоологической и переулка Рядового – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Полярной.

Из-за устранения утечки на водоводе 1986 года постройки на улице Сливовой с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям улицы Сливовой и проезда Каштанового.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 8, 10, 11, 12 по улице Волгоградской – ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды из-за устранения утечки на водоводе 1972 года постройки.

Воду для питья и хозяйственных нужд на все участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



18 апреля с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 10, 10а, 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17б, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21 по улице Механизаторов – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе 1984 года постройки. Также из-за устранения утечки на водоводе не будет холодной воды в доме № 28 по улице Ленина, добавили в ЛГЭК. Воду подвезут по заявкам потребителей.