44 минуты назад
Посол Британии в РФ прибыла в МИД
Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в Министерство иностранных дел России на фоне вызова посла РФ Андрея Келина в Форин-офис.
Дипломат вышла из автомобиля и проследовала в дипведомство без комментариев для представителей СМИ.
Как заявили в посольстве Великобритании в Москве, визит дипломата был запланирован заранее, он "является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы", - передает РИА Новости.
Позже стала известна цель визита британского посла в МИД.
"Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес", – говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Накануне Великобритания вызвала посла РФ в МИД страны из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вызов российских послов в Польше и Великобритании, назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.