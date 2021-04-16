В России

44 минуты назад

Посол Британии в РФ прибыла в МИД

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#Россия #Британия #посол

Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в Министерство иностранных дел России на фоне вызова посла РФ Андрея Келина в Форин-офис.

Посол Британии в Москве Дебора Броннерт прибыла в центральное здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади, - передает ТАСС.

Дипломат вышла из автомобиля и проследовала в дипведомство без комментариев для представителей СМИ.

Как заявили в посольстве Великобритании в Москве, визит дипломата был запланирован заранее, он "является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы", - передает РИА Новости.

Позже стала известна цель визита британского посла в МИД.

"Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес", – говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Накануне Великобритания вызвала посла РФ в МИД страны из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вызов российских послов в Польше и Великобритании, назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.
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#Россия #Британия #посол

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