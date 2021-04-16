Общество

сегодня, 10:24

113 липецких компаний смогут нанимать гастарбайтеров

5 329
#работа #найм
113 липецких компаний смогут нанимать гастарбайтеров

Наем иностранцев был приостановлен из-за риска завоза COVID-19.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановление об утверждении перечня работодателей, которые имеют право на привлечение иностранных работников. Дать добро на ввоз иностранцев решили на заседании федерального оперативного штаба.

В перечень компаний, которые могут нанимать гастарбайтеров для работы в Липецкой области, попали 113 компаний. Все они должны обеспечить иностранцам медицинскую страховку и создать условия для 14-дневного карантина в случае осложнения ситуации с COVID-19.

Гастарбайтеры потребовались липецким компаниям в сфере строительства, промышленности, в том числе химической промышленности, сельского хозяйства, мясопереработки, агропромышленности, дорожного строительства, машиностроения, производства продуктов питания и даже автомобилестроения.
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#работа #найм

Комментарии (5)

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батя

22 минуты назад
А на какой они здесь нужны. Работники тяп ляп . он и плиточник и штукатур и сварщик итд. А на родине такой чудо спец и не пригодился.странно. да и местные не могут себе ничего найти с достойной оплатлой т.к эти спецы сбивают расценки. Выгода только 113 предприятиям
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Гостья

28 минут назад
А почему они уезжают из своих мест, нет работы, нет зарплаты, нет необходимой квалификации? Что за политика, нет четкой организации производств или не знают сегодня , что будут делать завтра. Нет своих стабильно работающих предприятий.
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Гостья

33 минуты назад
Гастарбайтеры не будут требовать повышения зарплат, отстаивать свои права,. А местные им не удобны? Свои уезжают на стройки в Москву, а к нам * временщики без специального образования и будут строить дома. А нашим предлагали эти рабочие места, тем кто уехал в поисках работы? Что-то не совсем понимаю.
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Мужик

58 минут назад
А свои у нас все устроенные да?Надо для начала гражданам работу дать,а не завозить всех подряд ..
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Ленин

сегодня, 10:29
Когда была власть советов людей не унижали такими словами как гастарбайтер.
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