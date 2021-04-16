113 липецких компаний смогут нанимать гастарбайтеров

Наем иностранцев был приостановлен из-за риска завоза COVID-19.

Исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области подписал постановление об утверждении перечня работодателей, которые имеют право на привлечение иностранных работников. Дать добро на ввоз иностранцев решили на заседании федерального оперативного штаба.



В перечень компаний, которые могут нанимать гастарбайтеров для работы в Липецкой области, попали 113 компаний. Все они должны обеспечить иностранцам медицинскую страховку и создать условия для 14-дневного карантина в случае осложнения ситуации с COVID-19.



Гастарбайтеры потребовались липецким компаниям в сфере строительства, промышленности, в том числе химической промышленности, сельского хозяйства, мясопереработки, агропромышленности, дорожного строительства, машиностроения, производства продуктов питания и даже автомобилестроения.