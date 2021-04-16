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Истребитель МиГ-31 был поднят на перехват американского самолета-разведчика
Истребитель МиГ-31 был поднят на перехват разведывательного самолета США, который летел вдоль юго-восточного побережья Камчатки.
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном.
В военном ведомстве отметили, что "нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено" и что сопровождающий полет проводился в соответствии с нормами международного права.
Ранее радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель.
"Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США", — сообщают в Минобороны.
Отмечается, что после того, как американский самолет-разведчик развернулся от российской границы, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Ранее в апреле Министерство обороны России опубликовало видео перехвата и сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.