Общество

22 минуты назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

На календаре пятница, 16 апреля. В конце рабочей недели липчан ждут на вакцинации по пути на рынок. В соцсетях продолжается голосование за талисман «Центра управления регионом» и брендбук Липецка. Все еще идет прием заявок на участие в дне молодежного самоуправления.

Погода

Сегодня в Липецке ожидается облачная погода с прояснениями, днем - кратковременный дождь. Температура днем на улице от +17 до +19 градусов.

16 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 8 градусов мороза.

Дороги и транспорт

Для снижения заторов на площади Победы изменят режимы работы светофоров. Ожидается, что перенастроят светофоры уже к концу этой недели и проезд кольцевой развязки на площади Победы станет более комфортным для всех участников дорожного движения. Кроме того, с подрядной организацией достигнута договоренность по сокращению сроков ремонтных работ. Завершить монтаж бордюров планируют в конце следующей недели.


С 17 апреля автобус №1Т временно прекратит работу, а в схему движения маршрута №323 внесут изменения. Автобусы №1Т отдают под дачные маршруты, которые запустят в субботу. Пенсионеры могут ездить в дачных автобусах бесплатно.

Краски апреля

 Дмитрий и Елена делятся сочными кадрами.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Знатоки географии

С 16 по 22 апреля в Липецке будет проходить заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по географии. Олимпиада пройдет на площадке Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Кроме интеллектуальных состязаний юных географов ждет культурная программа, а их наставников - тематические круглые столы, семинары и мастер-классы.

Прививка на рынке

Сегодня с 13:00 часов до 17:00 на рынке «Европейский» будет работать мобильный прививочный пункт. Липчан ждут на вакцинацию от COVID-19.



Белочка Лера против бобра Макса

В соцсети «Вконтакте» продолжается голосование за талисман «Центра управления регионом». Пока лидирует Белочка Лера. А за какой талисман проголосуете вы?


Одежда за корм

В Липецке 17 апреля завершается необычная благотворительная ярмарка. Городской детско-юношеский центр «Спортивный» запустил благотворительную  «Добрые вещи»: приобрести одежду секонд-хэнд можно в обмен на корм для приюта бездомных животных. Желающих ждут по адресу: ул. Водопьянова, д. 16 (код домофона 100) с 10.00 до 18.00. Подробную информацию можно получить по телефону 40-63-48.

На месте мэра

В Липецке собирают заявки на участие в Дне молодежного самоуправления. 21 апреля молодежь познакомится с работой мэрии и узнает всю эту «кухню» изнутри.


Вакцинация животных

17 и 18 апреля ветеринары будут бесплатно прививать домашних животных от бешенства. Подворовой обход запланирован в районе школы №41, улиц Зои Космодемьянской и Леваневского, а также в поселке Заречье.  Справки по телефону 77-56-62.

Фирменный стиль

18 апреля завершается голосование за брендбуки Липецка. Планируется, что концепция, которая наберёт больше всего голосов, ляжет в основу фирменного стиля города, и станет основой оформления площадок для проведения городских праздников. Помимо этого, ее будут использовать при изготовлении сувенирной продукции и праздничных плакатов. Авторам лучших проектов вручат дипломы и призы.



Вечер органа

В 19:00 в Доме музыки начнется концерт органной музыки. Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов, российская органистка Наталья Гольфарб. В программе сочинения Баха, Мендельсона-Бартольди, Франка.

Гаражная распродажа

В воскресенье, 18 апреля, в культурном пространстве «Библиотека» запланирована распродажа вещей.



Домашнее чтение

Автор из Липецка ведет анонимный блог о книгах. Блогер рассказывает, почему ему понравилась или нет та или иная книга. Автор пишет очень красиво, подробно и аргументированно, дает ценные советы тем, кто не знает, какую книгу выбрать. Мы заглянули в прогноз синоптиков — в выходные будет мокро и пасмурно. Поэтому, наверное, самое время воспользоваться советами блогера-книгочея и провести выходные с интересным произведением в руках.

153
#доброе утро

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