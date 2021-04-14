Происшествия

16 минут назад

26-летний уклонист от призыва оштрафован на 20 тысяч рублей

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#призыв
26-летний уклонист от призыва оштрафован на 20 тысяч рублей

В Тербунском районе вынесен приговор по делу 26-летнего местного жителя, который обвинялся в уклонении от призыва. 

- Следствием и судом установлено, что  во время осенней призывной кампании 2019 года подсудимый, будучи предупрежденным о необходимости явки в военкомат для отправки в войска, умышленно не явился на сборный пункт, - сообщает пресс-служба СКР по региону, который расследовал дело.

Суд назначил призывнику наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
2 148
#призыв

Комментарии (2)

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Вот это да военком 200 просит

6 минут назад
А че так можно было?
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Ещё один Житель

7 минут назад
И это "дело" полтора года "расследовали"?! Замечательно! Теперь ему перевалило за 27, получается, за 20 круб. откосил от армии. Дёшево! Кто-то ещё должен быть привлечён!
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