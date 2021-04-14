26-летний уклонист от призыва оштрафован на 20 тысяч рублей

В Тербунском районе вынесен приговор по делу 26-летнего местного жителя, который обвинялся в уклонении от призыва.

- Следствием и судом установлено, что во время осенней призывной кампании 2019 года подсудимый, будучи предупрежденным о необходимости явки в военкомат для отправки в войска, умышленно не явился на сборный пункт, - сообщает пресс-служба СКР по региону, который расследовал дело.



Суд назначил призывнику наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

