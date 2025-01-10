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Здоровье
4313
10.01.2025 10:46
17

Врачи сокольской больницы спасли 53-летнюю пациентку с непроходимостью желудка

Женщине провели лапароскопическую операцию с помощью современного оборудования — ультразвуковых ножниц.

Хирурги Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» спасли жизнь 53-летней пациентке с непроходимостью желудка.

Как рассказала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, женщина поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе и непроходимость пищи — ее постоянно рвало. Врачи диагностировали у липчанки большую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, которая мешала дальнейшему продвижению пищи из желудка.

«Лапароскопическую операцию с помощью современного оборудования — ультразвуковых ножниц, провела бригада в составе врачей-хирургов: заместителя главного врача по хирургии Александра Стебенева, заведующего хирургическим отделением Павла Кузнецова, врача-анестезиолога - реаниматолога, заведующего отделением реанимации Сергея Михайлина. Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Через неделю пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии и отличном настроении. Женщина счастлива и очень благодарна врачам, которых считает теперь своими ангелами-спасителями», — написала Анна Маркова.
здравоохранение
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Комментарии (17)

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Сначала новые
123
сегодня, 02:16
Чтобы стать врачом надо очень долго и очень хорошо учиться. Это люди высокого интеллекта. Дай бог им терпения на всех пациентов, только труд всей медицины оплачивается незаслуженно низко.
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Липчанка
вчера, 14:51
Александр Николаевич Стебенев, низкий поклон Вам!
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Тамара
10.01.2025 14:11
Александр Николаевич Степеней хирург от Бога, низкий Вам поклон.
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умник
10.01.2025 13:46
А где на фото 53 летняя женщина?
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Бабка Первая
10.01.2025 14:05
Не умничай. Она здоровье поправит и расцветёт. Первый будешь обращаться к такой Дюймовочке: "Девушка".
Ответить
Вот что.
10.01.2025 13:36
Александр Николаевич Стебенев .Низкий Вам поклон.
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Фунтик
10.01.2025 13:27
На новый год видать объелась,
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Светлана
10.01.2025 12:34
Стебенев профессионал,дай бог ему здоровья,30 лет мучилась от сильнейших приступов боли в кишечнике,обращалась ко многим,а решил проблему только он! Достоин уважения!!!
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м
10.01.2025 12:14
Стебенев меня оперировал. Супер врач! вспоминаю только добрым словом! здоровья и долгих лет!
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Вообще то
10.01.2025 12:12
Обнадеживает наличие в медицине таких опытных специалистов. Здоровья им и дальнейшего совершенствования.
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Роспотребнадзору.
10.01.2025 12:00
вопрос -почему в перевязочной персонал без головного убора?
Ответить
...
10.01.2025 12:11
перевязочная готовится к санобработке.
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