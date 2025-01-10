Врачи сокольской больницы спасли 53-летнюю пациентку с непроходимостью желудка

Женщине провели лапароскопическую операцию с помощью современного оборудования — ультразвуковых ножниц.

Хирурги Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» спасли жизнь 53-летней пациентке с непроходимостью желудка.Как рассказала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, женщина поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе и непроходимость пищи — ее постоянно рвало. Врачи диагностировали у липчанки большую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, которая мешала дальнейшему продвижению пищи из желудка.«Лапароскопическую операцию с помощью современного оборудования — ультразвуковых ножниц, провела бригада в составе врачей-хирургов: заместителя главного врача по хирургии Александра Стебенева, заведующего хирургическим отделением Павла Кузнецова, врача-анестезиолога - реаниматолога, заведующего отделением реанимации Сергея Михайлина. Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Через неделю пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии и отличном настроении. Женщина счастлива и очень благодарна врачам, которых считает теперь своими ангелами-спасителями», — написала Анна Маркова.