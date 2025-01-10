Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
За 1 грамм наркотиков липчанину грозит до 10 лет колонии и до полмиллиона рублей штрафа
Общество
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10.01.2025 07:00
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Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году
Вот и завершается короткая рабочая неделя.
Температура в Липецке опять не январская - от +3 до +5 градусов. День пройдёт без существенных осадков.
Сезон отключений открыт!
Вот и добрались мы до плановых отключений холодной воды, которые будут сопровождать липчан почти круглый год. С 9:00 до окончания ремонтных работ цивилизация исчезнет в домах на улице Октябрьской, 1, 3.
Перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея. Неудобства испытают и жители села Ссёлки.
Плановых отключений света сегодня не предвидится.
Пробки
Вновь на улицах города не протолкнуться, особенно по утрам и ближе к вечеру. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать оптимальный маршрут, чтобы не угодить в пробку.
Резиденция
Как мы уже сообщали, Дедушка Мороз не пакует чемоданы до старого Нового года, но перешёл на вечерний график работы. Его резиденция в Нижнем парке на месте домика Петра I всё ещё принимает посетителей с 16:00 до 20:00 (0+).
Ёлка всё ещё горит
Блеснуть сегодня можно рукоделием. «Керамокластер» (ул. Студёновская, 39б) проводит мастер-класс по лепке из глины «Новогодняя ёлочка» (6+).
Под руководством лауреата всероссийских конкурсов декоративно-прикладного искусства Виктории Демент каждый участник сможет изготовить декоративную ёлку-подсвечник. Она послужит и подставкой, и декором, создаст сказочную уютную атмосферу в вашем доме.
Поэтический вечер
В Центре изобразительного искусства (ул. Космонавтов, 98) можно смотреть картины XVIII Областной художественной выставки (6+), а сегодня ещё можно и услышать произведения липецких литераторов в их собственном исполнении. В 17:00 начнётся Рождественский поэтический вечер (12+).
Один из известнейших липецких поэтов Вячеслав Свиридов
Музыкальный полдень, литературный обед
Центральная городская библиотека им. С. Есенина в 12:00 приглашает на концерт коллектива «Сударушка». Артистки выступят с программой «Новогоднее настроение» (6+).
А если задержитесь в библиотеке, то можете в 14:00 на мероприятии «Ум и дела твои бессмертны» обсудить творчество А.Грибоедова (1795 – 1829), автора «Горя от ума», посвященное 230-летию со дня его рождения (12+).
Грибоедов - поэт, дипломат. дворянин
Одевайтесь, как 100 лет назад, и приходите
Творчеству другого русского поэта – Владимира Маяковского посвятят целую интеллектуальную игру в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Она начнётся в 15:00 (12+).
Маяковский - поэт и гражданин
Участникам предстоит пройти пять туров. Первые три посвящены эпохе, в которой жил Маяковский, географии и литературному творчеству, а для прохождения четвертого и пятого придется проявить фантазию и артистичность. Приветствуется наличие элементов дресс-кода начала XX века.
Юным спортсменам на заметку
Гордость Липецка - детская Мультиспортивная лига, которая прославила наш регион уже на всю Россию. Сегодня открывается регистрация на 3-й этап соревнований, в котором участникам предстоит блеснуть интеллектом, а именно - игрой в шашки (0+). Доступно тем, кто участвовал в первых двух этапах.
Фото vk.com/multiliga48
Сами соревнования состоятся 18 января в ДС «Звёздный» (Терешковой, 13)
Зачем я всё это купил?
Четверо из десяти липчан в опросе SuperJob признали себя жертвами шопинга в 2024 году.
8% назвали бесполезными приобретениями девайсы и гаджеты, в числе которых чаще всего были упомянуты вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы. Столько же липчан недовольны покупкой одежды и обуви: «Приобрел кроссовки для бега, а бегать так и не получается», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть».
По 5% сожалеют о покупке продуктов питания, в основном – калорийных «вкусняшек» и бытовой техники, к бесполезным видам которой отнесли вафельницы, тостеры, фритюрницы, ирригаторы, массажёры и т.д. 2% посчитали бесполезной покупку автомобиля: «Купил другую машину, а можно было ездить на старой».
Кроме того липчане называли алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели.
Дорогие липчане! Короткая рабочая неделя началась вчера, а заканчивается сегодня. Крепитесь – впереди ещё два выходных дня, хотя отдыхать уже нет мочи. Спасут только новости – ими удобно заполнять любые паузы на работе и отдыхе, переключать внимание. Искать ничего не нужно: все главные события Липецка и области собраны на GOROD48: просто открываете время от времени любимый сайт и быстро входите в курс дела по всем основным направлениям – очень удобно. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова.
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