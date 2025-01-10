Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году

Вот и завершается короткая рабочая неделя.

Температура в Липецке опять не январская - от +3 до +5 градусов. День пройдёт без существенных осадков.











Вот и добрались мы до плановых отключений холодной воды, которые будут сопровождать липчан почти круглый год. С 9:00 до окончания ремонтных работ цивилизация исчезнет в домах на улице Октябрьской, 1, 3.



















Плановых отключений света сегодня не предвидится.





Пробки

Как мы уже сообщали, Дедушка Мороз не пакует чемоданы до старого Нового года, но перешёл на вечерний график работы. Его резиденция в Нижнем парке на месте домика Петра I всё ещё принимает посетителей с 16:00 до 20:00 (0+).











Под руководством лауреата всероссийских конкурсов декоративно-прикладного искусства Виктории Демент каждый участник сможет изготовить декоративную ёлку-подсвечник. Она послужит и подставкой, и декором, создаст сказочную уютную атмосферу в вашем доме.













В Центре изобразительного искусства (ул. Космонавтов, 98) можно смотреть картины XVIII Областной художественной выставки (6+), а сегодня ещё можно и услышать произведения липецких литераторов в их собственном исполнении. В 17:00 начнётся Рождественский поэтический вечер (12+).













Один из известнейших липецких поэтов Вячеслав Свиридов







А если задержитесь в библиотеке, то можете в 14:00 на мероприятии «Ум и дела твои бессмертны» обсудить творчество А.Грибоедова (1795 – 1829), автора «Горя от ума», посвященное 230-летию со дня его рождения (12+).













Грибоедов - поэт, дипломат. дворянин



Творчеству другого русского поэта – Владимира Маяковского посвятят целую интеллектуальную игру в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Она начнётся в 15:00 (12+).















Маяковский - поэт и гражданин







Участникам предстоит пройти пять туров. Первые три посвящены эпохе, в которой жил Маяковский, географии и литературному творчеству, а для прохождения четвертого и пятого придется проявить фантазию и артистичность. Приветствуется наличие элементов дресс-кода начала XX века.







Юным спортсменам на заметку







Гордость Липецка - детская Мультиспортивная лига, которая прославила наш регион уже на всю Россию. Сегодня открывается регистрация на 3-й этап соревнований , в котором участникам предстоит блеснуть интеллектом, а именно - игрой в шашки (0+). Доступно тем, кто участвовал в первых двух этапах.









Фото vk.com/multiliga48



Сами соревнования состоятся 18 января в ДС «Звёздный» (Терешковой, 13)

Четверо из десяти липчан в опросе SuperJob признали себя жертвами шопинга в 2024 году.





8% назвали бесполезными приобретениями девайсы и гаджеты, в числе которых чаще всего были упомянуты вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы. Столько же липчан недовольны покупкой одежды и обуви: «Приобрел кроссовки для бега, а бегать так и не получается», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть».







По 5% сожалеют о покупке продуктов питания, в основном – калорийных «вкусняшек» и бытовой техники, к бесполезным видам которой отнесли вафельницы, тостеры, фритюрницы, ирригаторы, массажёры и т.д. 2% посчитали бесполезной покупку автомобиля: «Купил другую машину, а можно было ездить на старой».















Кроме того липчане называли алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели.





А в 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом жители улиц 300 лет Флота России, вл. 2; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Ракитной, 2; Школьной, 24; переулка Кочубея, 1.Перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея. Неудобства испытают и жители села Ссёлки.Вновь на улицах города не протолкнуться, особенно по утрам и ближе к вечеру. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать оптимальный маршрут, чтобы не угодить в пробку.Блеснуть сегодня можно рукоделием. «Керамокластер» (ул. Студёновская, 39б) проводит мастер-класс по лепке из глины «Новогодняя ёлочка» (6+).Начало в 15:00, продолжительность занятия – 1 – 1,5 часа.Откроет его секретарь местной ячейки Союза писателей России и протоирей Михаило-Архангельского храма Липецка Геннадий Рязанцев, который, правда, сразу отступит от заявленной темы и поговорит о Рождестве Христовом в творчестве не липецких, а великих русских поэтов. Затем вечер будет отдан на откуп местным авторам.Центральная городская библиотека им. С. Есенина в 12:00 приглашает на концерт коллектива «Сударушка». Артистки выступят с программой «Новогоднее настроение»42% гордо заявили, что им удалось избежать бесполезных покупок в прошлом году – ну-ну…