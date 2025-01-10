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Общество
4630
10.01.2025 07:00
16

Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году

Вот и завершается короткая рабочая неделя.

«Лето» зимой

Температура в Липецке опять не январская - от +3 до +5 градусов. День пройдёт без существенных осадков.

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Сезон отключений открыт!

Вот и добрались мы до плановых отключений холодной воды, которые будут сопровождать липчан почти круглый год. С 9:00 до окончания ремонтных работ цивилизация исчезнет в домах на улице Октябрьской, 1, 3.

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А в 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом жители улиц 300 лет Флота России, вл. 2; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Ракитной, 2; Школьной, 24; переулка Кочубея, 1.
Перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея. Неудобства испытают и жители села Ссёлки.

Плановых отключений света сегодня не предвидится.

Пробки

Вновь на улицах города не протолкнуться, особенно по утрам и ближе к вечеру. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать оптимальный маршрут, чтобы не угодить в пробку.


Резиденция

Как мы уже сообщали, Дедушка Мороз не пакует чемоданы до старого Нового года, но перешёл на вечерний график работы. Его резиденция в Нижнем парке на месте домика Петра I всё ещё принимает посетителей с 16:00 до 20:00 (0+).

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Ёлка всё ещё горит

Блеснуть сегодня можно рукоделием. «Керамокластер» (ул. Студёновская, 39б) проводит мастер-класс по лепке из глины «Новогодняя ёлочка» (6+).

Под руководством лауреата всероссийских конкурсов декоративно-прикладного искусства Виктории Демент каждый участник сможет изготовить декоративную ёлку-подсвечник. Она послужит и подставкой, и декором, создаст сказочную уютную атмосферу в вашем доме.

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Начало в 15:00, продолжительность занятия – 1 – 1,5 часа.

Поэтический вечер

В Центре изобразительного искусства (ул. Космонавтов, 98) можно смотреть картины XVIII Областной художественной выставки (6+), а сегодня ещё можно и услышать произведения липецких литераторов в их собственном исполнении. В 17:00 начнётся Рождественский поэтический вечер (12+).

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Один из известнейших липецких поэтов Вячеслав Свиридов

Откроет его секретарь местной ячейки Союза писателей России и протоирей Михаило-Архангельского храма Липецка Геннадий Рязанцев, который, правда, сразу отступит от заявленной темы и поговорит о Рождестве Христовом в творчестве не липецких, а великих русских поэтов. Затем вечер будет отдан на откуп местным авторам.

Музыкальный полдень, литературный обед

Центральная городская библиотека им. С. Есенина в 12:00 приглашает на концерт коллектива «Сударушка». Артистки выступят с программой «Новогоднее настроение» (6+).

А если задержитесь в библиотеке, то можете в 14:00 на мероприятии «Ум и дела твои бессмертны» обсудить творчество А.Грибоедова (1795 – 1829), автора «Горя от ума», посвященное 230-летию со дня его рождения (12+).

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Грибоедов - поэт, дипломат. дворянин

Одевайтесь, как 100 лет назад, и приходите

Творчеству другого русского поэта – Владимира Маяковского посвятят целую интеллектуальную игру в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Она начнётся в 15:00 (12+).

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Маяковский - поэт и гражданин

Участникам предстоит пройти пять туров. Первые три посвящены эпохе, в которой жил Маяковский, географии и литературному творчеству, а для прохождения четвертого и пятого придется проявить фантазию и артистичность. Приветствуется наличие элементов дресс-кода начала XX века.

Юным спортсменам на заметку

Гордость Липецка - детская Мультиспортивная лига, которая прославила наш регион уже на всю Россию. Сегодня открывается регистрация на 3-й этап соревнований, в котором участникам предстоит блеснуть интеллектом, а именно - игрой в шашки (0+). Доступно тем, кто участвовал в первых двух этапах.

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Фото vk.com/multiliga48

Сами соревнования состоятся 18 января в ДС «Звёздный» (Терешковой, 13)

Зачем я всё это купил?

Четверо из десяти липчан в опросе SuperJob признали себя жертвами шопинга в 2024 году.

8% назвали бесполезными приобретениями девайсы и гаджеты, в числе которых чаще всего были упомянуты вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы. Столько же липчан недовольны покупкой одежды и обуви: «Приобрел кроссовки для бега, а бегать так и не получается», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть».

По 5% сожалеют о покупке продуктов питания, в основном – калорийных «вкусняшек» и бытовой техники, к бесполезным видам которой отнесли вафельницы, тостеры, фритюрницы, ирригаторы, массажёры и т.д. 2% посчитали бесполезной покупку автомобиля: «Купил другую машину, а можно было ездить на старой».

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Кроме того липчане называли алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели.

42% гордо заявили, что им удалось избежать бесполезных покупок в прошлом году – ну-ну…

Дорогие липчане! Короткая рабочая неделя началась вчера, а заканчивается сегодня. Крепитесь – впереди ещё два выходных дня, хотя отдыхать уже нет мочи. Спасут только новости – ими удобно заполнять любые паузы на работе и отдыхе, переключать внимание. Искать ничего не нужно: все главные события Липецка и области собраны на GOROD48: просто открываете время от времени любимый сайт и быстро входите в курс дела по всем основным направлениям – очень удобно. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (16)

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Тося
вчера, 09:41
На улице плюс,еще не было сильных морозов,а за отопление платим как при минусовой,зачем так топить?надо искусственный интелек в квадру руководить назначить,может он с беспределом этим справиться.
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Андрей
10.01.2025 16:05
По пробкам и так без Яндекс карт все понятно,с утра и вечером они везде.
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Смех сквозь слёзы
10.01.2025 15:57
Вот уже полгода нет нормальной горячей воды. И сейчас еле теплая. Спасибо, есть водонагреватель. А тарифы растут. Куда жаловаться?
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гоша
10.01.2025 13:06
Зачем я купил китайскую машину ? Можно было ездить на старой ! Все !! Смирись !! Она навсегда с тобой !!!!
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Зато
10.01.2025 10:02
При Купцове было ещё хуже
Ответить
!
10.01.2025 11:36
Купцов - великий человек! Он еще тогда сказал, что мяса нет потому, что много кушаем!
Ответить
Керамокластер
10.01.2025 10:01
Можно без кластеров!
Ответить
Р
10.01.2025 09:39
Ни при Наролине ни при Королеве такого бардака в городе не было.
Ответить
Тогда
10.01.2025 10:14
Где ливнёвка на дорогах?
Ответить
Р
10.01.2025 09:37
По плану. Люди платят регулярно, жкх все повышается, а гнилые трубы только латают.
Ответить
Яндекс карты
10.01.2025 09:15
Вообще не вариант
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КОМДИВ
10.01.2025 08:50
А не пробовали производить отключения на Соборной и Театральной
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