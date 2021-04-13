Происшествия

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Подросток вытащил у спящего мужчины телефон и перевел на свой счет его деньги

2 471
#кража
Подросток вытащил у спящего мужчины телефон и перевел на свой счет его деньги

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 17-летнего подростка, обвиняемого в краже с банковского счета и мелком хищении.

По версии следствия, ночью 20 августа 2020 года в Липецке на улице Филипченко подросток украл у мужчины, спавшего на лавочке, сотовый телефон. С помощью мобильного банка он перевел деньги мужчины на свой счет. В результате потерпевшему причинен  материальный ущерб на общую сумму почти 12 тысяч рублей.

Кроме этого, подросток, будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества, совершил две кражи из сетевого магазина, похитив продукты на сумму почти два тысяч рублей.

- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления подросток признал и в содеянном раскаялся. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СКР по региону.

 
2 471
#кража

Комментарии (2)

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кокс

6 минут назад
На 6 месяцев в спец уреждение для профикактики и исправления в противном случае парня ждет тяжедая судьба и годы заключения.
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ВсеЗнайка

27 минут назад
Да ладно а что так можно было?
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