сегодня, 15:07
Подросток вытащил у спящего мужчины телефон и перевел на свой счет его деньги
Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 17-летнего подростка, обвиняемого в краже с банковского счета и мелком хищении.
Кроме этого, подросток, будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества, совершил две кражи из сетевого магазина, похитив продукты на сумму почти два тысяч рублей.
- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления подросток признал и в содеянном раскаялся. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СКР по региону.
кокс
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