ПозиTиV

26 минут назад

Увеличение температуры уменьшает длину юбок

429
#Говорит Липецк

В Липецке резко потеплело и GOROD48 решил сделать несерьезный опрос про короткие юбки.

Женщины и девушки пересмотрели свой гардероб в сторону уменьшения длины юбок и платьев. В понедельник днем в Нижнем парке было достаточно многолюдно. Сотрудники окрестных предприятий проводят здесь обеденное время. Синоптики сегодня прогнозировали потепление до +18 градусов. Однако на солнце было куда теплее. Липчанки уверены, что весна и хорошее настроение — это повод надеть мини. Как ни странно далеко не все мужчины одобрили короткие юбки.
429
#Говорит Липецк

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