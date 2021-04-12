ПозиTиV
26 минут назад
Увеличение температуры уменьшает длину юбок
429
В Липецке резко потеплело и GOROD48 решил сделать несерьезный опрос про короткие юбки.
Женщины и девушки пересмотрели свой гардероб в сторону уменьшения длины юбок и платьев. В понедельник днем в Нижнем парке было достаточно многолюдно. Сотрудники окрестных предприятий проводят здесь обеденное время. Синоптики сегодня прогнозировали потепление до +18 градусов. Однако на солнце было куда теплее. Липчанки уверены, что весна и хорошее настроение — это повод надеть мини. Как ни странно далеко не все мужчины одобрили короткие юбки.
429
Еще в рубрике
23.03.2021 12:27ПозиTиV