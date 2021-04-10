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37 минут назад

Воронежская пенсионерка собрала 8 кг первоцветов под окнами Росприроднадзора

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За сорванные цветы ей грозит штраф.

Воронежская пенсионерка собрала сразу 8 кг первоцветов. Причём, сделала это чуть ли не под окнами Росприроднадзора. Нарушительница не осталась незамеченной, и на синих цветах заработать ей точно и не удалось. Скорее, наоборот.

Лесопарк в районе остановки «Институт генетики» сейчас патрулируют сотрудники ведомства и студенческая дружина охраны природы. Раздают и расклеивают листовки, призывающие не покупать и не рвать первоцветы. Ведь после этого они могут просто не успеть восстановиться. Кстати, букетик, собранный здесь, может обойтись в 4 тыс. рублей. Эта территория – памятник природы.

Во время очередного обхода нарушителей не обнаружили. Но наткнулись на следы их пребывания. Из первоцветов здесь пока распустилась только пролеска сибирская, которую воронежцы ошибочно называют подснежником. Отмечают, этой весной синий цветочный ковёр в лесах не такой яркий и не сплошной. А чтобы полюбоваться этой красотой, остались считанные дни, сообщает vestivrn.ru

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