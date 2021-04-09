8 минут назад
В Липецкую область приходит потепление
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 апреля - 5-7 градусов тепла, что в пределах нормы, 12 апреля – 10-12 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.
День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 9 градусов мороза.
Котэ