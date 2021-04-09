Погода в Липецке

8 минут назад

В Липецкую область приходит потепление

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#потепление
В Липецкую область приходит потепление

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 апреля - 5-7 градусов тепла, что в пределах нормы, 12 апреля – 10-12 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от -4 до +1 градуса, днем будет от +8 до +13 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от -1 до -3 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов. 

День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 9 градусов мороза.  
1 51
#потепление

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Котэ

2 минуты назад
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