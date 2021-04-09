Коронавирус

сегодня, 11:13

За сутки в Липецкой области подтверждены 80 случаев коронавирусной инфекции

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 80 случаев коронавирусной инфекции

Вылечились от новой коронавирусной инфекции 133 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 80 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 348 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 239 человек, умерли — 568 человек (по данным регионального оперштаба на 8 апреля умерли 569 человек).

За минувшие сутки в России подтверждены 9 150 случаев коронавирусной инфекции, 402 человека умерли, 9 662 человека выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 623 984 случая коронавирусной инфекции, 4 248 700 человек выздоровели, 102 247 человек от COVID-19 умерли.
4 630
#коронавирус

Комментарии (4)

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сочувствую, лари!..

30 минут назад
... выходил на работу и с температурой, и давлением, и с головной болью... И так 5 месяцев подряд - по 2 раза в день и ни одного выходного ! А ночью вместо того, чтобы спать и набираться сил - работал... Такие нагрузки довели меня до истощения... Я сильно похудела... Появились мешки под глазами... Чтобы как-то прийти в себя, начал пить витамины и колоть иммуностимуляторы... Ничего не помогало... В какой-то момент я понял - сил больше не осталось! Я стала воспринимать выход на работу, как будто иду работать смену у станка... Все мысли сводились к одной: "Как же я устал !" У меня хроническое переутомление, - объяснили врачи... Многие относятся к этому заболеванию несерьёзно, а зря... Работа без сна и отдыха приводит к снижению иммунитета... Как следствие, появляется масса болячек...
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Порядок

33 минуты назад
Природа шепчет займи и выпей да еще пригласи подругу, а вы все про ковид, весна пришла нужно радоваться , хватит народ пугать.
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Игорь

53 минуты назад
Нет никакого коронавируса.
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доктор Хесс

сегодня, 11:26
Жизнь, музыка, друзья, колбаски в тесте...)
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