Коронавирус
сегодня, 11:13
За сутки в Липецкой области подтверждены 80 случаев коронавирусной инфекции
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Вылечились от новой коронавирусной инфекции 133 человека.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 80 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 348 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 239 человек, умерли — 568 человек (по данным регионального оперштаба на 8 апреля умерли 569 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 9 150 случаев коронавирусной инфекции, 402 человека умерли, 9 662 человека выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 623 984 случая коронавирусной инфекции, 4 248 700 человек выздоровели, 102 247 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 348 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 239 человек, умерли — 568 человек (по данным регионального оперштаба на 8 апреля умерли 569 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 9 150 случаев коронавирусной инфекции, 402 человека умерли, 9 662 человека выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 623 984 случая коронавирусной инфекции, 4 248 700 человек выздоровели, 102 247 человек от COVID-19 умерли.
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сочувствую, лари!..
Порядок
Игорь
доктор Хесс