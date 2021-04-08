Европа Плюс» меняет имидж: новые лица — в новом сезоне!

«Европа Плюс» представила новый топ-лист популярных хитмейкеров и запустила масштабную имиджевую рекламную кампанию, которая продлится до конца апреля.

The Weeknd, RAYE, David Guetta, Ava Max, Tiësto и Zivert — обладатели самых престижных наград, их релизы бьют рекорды по скачиванию на стриминговых платформах и неизменно возглавляют чарты, а клипы молниеносно набирают миллионы просмотров, лайков и комментариев.



По мнению директора эфира «Европы Плюс» Данила Литвинского, эти исполнители наиболее точно отражают вкусы многомиллионной аудитории радиостанции: «На радио №1 в России* могут звучать только лучшие. Новые герои нашей музыкальной вселенной не следуют трендам, а сами задают их. Прямо сейчас они являются лидерами и одними из главных игроков индустрии, за которыми с интересом следят поклонники по всему миру».



В рамках рекламной кампании радиостанция использует различные промо-инструменты, позволяющие добиться максимально широкого охвата: креативные видеоролики на федеральных телеканалах, имиджи в глянцевых изданиях, digital-форматы и наружную рекламу. Основной акцент в outdoor-сегменте сделан на ультрабольших медиафасадах. Среди них — первое в столице полностью оцифрованное здание Catcher на Пресненской набережной, Дом Книги на Арбате, гостиница «Космос», международный аэропорт Внуково и многие другие. Благодаря всем задействованным опциям новые лица «Европы Плюс» увидят свыше 60 миллионов человек.



Также «Европа Плюс» подготовила свежее оформление эфира и визуально обновила страницы станции в социальных сетях. На europaplus.ru доступны подборки самых актуальных видеоклипов и интересных фактов из жизни топовых артистов.



«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,5 млн человек (14,8% населения), еженедельно — около 21,9 млн человек (34,2% населения), доля рынка по аудитории — 8,2%*.



*Согласно исследованию компании Mediascope, Radio Index — в городах России с населением 100 000 и более человек, в период с июля по декабрь 2020 года, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) среди слушателей старше 12 лет.



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