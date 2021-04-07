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Липецкая вечЁрка: труп на остановке, Евгения Уваркина встала на тропу войны и рейтинг детских площадок
Сегодня, 7 апреля, на остановке у Дворца спорта «Звездный» нашли труп мужчины, мэр Евгения Уваркина продолжает наводить порядок в Липецке, и GOROD48 сделал народный антирейтинг детских площадок.
Мэр Евгения Уваркина сегодня вновь объезжала город Это второй объезд городской территори на этой неделе, во время первого мэр, так же как и многие горожане, уставшая от вековечной липецкой провинциальщины, жестко требовала от подчиненных навести, наконец, порядок на вверенных им территориях.
Сегодня мэр побывала на Лебедянском шоссе и вьетнамском рынке. Глава города увидела все тоже, что и во время первого объезда - грязь, мусор, облезлые заборы и заполненные мусором пустыри. Ответственный за благоустройство этой части города начальник управления Правобережным округом Вячеслав Погорелов, возможно, погорит после сегодняшнего объезда.
— Евгения Юрьевна, молодец! Респект! Так держать! Дай бог терпенья с нашим о-о-очень нечистоплотным народом. Насмотрелся я со стороны на поведение некоторых товарищей, можно целый роман написать, — похвалил мэра комментатор.
— Такое впечатление, что Уваркину поставили, чтобы она до конца разрушила наш город, — разочаровано написал Гидрометеоцентр.
А юрист Денис Власов уже пожаловался на действия Евгении Уваркиной в генеральную прокуратуру.
Нежданно негаданно новости про липчан пришли из Симферополя. Мэром этого города стал уроженец Липецкой области Валентин Демидов.
Сегодня скончался экс-вице-мэр Липецка Евгений Губанов. Бывшему чиновнику было всего 60 лет.
GOROD48 составил антирейтинг детских площадок. Далеко не все из них оказались ужасными. Некоторые скорее можно назвать непродуманно сделанными, другие уже испортили сами жители.
Сделать хорошую площадку во дворе можно и самим жителям, но для этого нужны активисты и финансирование. А липчане не склонны тратиться на общее благо. Что не удивительно. Из-за коронавирусных ограничений горожанам и так пришлось потуже затянуть пояса, кто-то потерял работу. Да и состояние Липецка в этом году оставляет желать лучшего. Доплачивать из своего кармана жалко.
— Пусть чиновники и депутаты скинутся, зарплата у них по больше. Организуются на субботник и всё устранят. Уваркина впереди в трехцветной косынке «Единой России», а мы поглядим, как они работают, — написал комментатор.
Статистики проанализировали первые два месяца 2021 года. Малышей в Липецкой области родилось на 11% меньше. Зато количество умерших выросло аж на 39%.