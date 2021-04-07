На остановке нашли труп неизвестного мужчины

Личность умершего пока не установлена.

Сегодня утром прохожие нашли на остановке «ДС «Звездный» в Липецке труп мужчины. По данным GOROD48, смерть не носит криминального характера.



- На месте происшествия сейчас работают сотрудники отдела полиции №8. Устанавливаются все обстоятельства смерти гражданина. Личность и возраст умершего пока не установлены, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.