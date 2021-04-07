Происшествия

36 минут назад

На остановке нашли труп неизвестного мужчины

2 1286
#труп
На остановке нашли труп неизвестного мужчины

Личность умершего пока не установлена.

Сегодня утром прохожие нашли на остановке «ДС «Звездный» в Липецке труп мужчины. По данным GOROD48, смерть не носит криминального характера.

- На месте происшествия сейчас работают сотрудники отдела полиции №8. Устанавливаются все обстоятельства смерти гражданина. Личность и возраст умершего пока не установлены, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
2 1286
#труп

Комментарии (2)

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ооо

12 минут назад
Да там бомж часто обитал. Это, наверное он и замерз
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Стас

16 минут назад
Страшно жить становится, раньше кошки или собаки мертвые валялись сейчас в эпоху стабильности люди.
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