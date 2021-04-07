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«Мужики привезли с мусорки, чтобы дети катались»
GOROD48 вместе с читателями составил рейтинг дворовых площадок. Мы решили показать лучшие и худшие варианты. ВКонтакте и Инстаграм предложили липчанам высказаться на злободневную тему.
«Подальше надо держать от площадок детей с маркерами», «Как бороться с собаководами, которые загадили дворовые площадки?», «Грязь кругом, сухие деревья не спилены». Это самые распространенные жалобы горожан.
Детская площадка на Елецком шоссе, 3. Яркий городок, он вполне мог бы поучаствовать в конкурсе на лучшую площадку, но по периметру зачем-то посажены колючие! кустарники, прорезиненное покрытие местами продралось, на лавочке не хватает досок, а тренажеры уже разрисованы.
Детская площадка на улице Шерстобитова. Большой двор сразу на несколько домов. Казалось бы вот где можно разгуляться. Есть и горки и лавочки, но вместо песочницы горка песка ссыпанная на асфальт, а посередине двора грязная территория из глины и щебня. Жильцы жаловались на то, что дети не раз разбивали там коленки.
Детская площадка на Московской, 119. На нее пришло сразу несколько недовольных откликов от жителей. «Вместо забора колья, дети скатываются с горки в землю».
Детская площадка на улице Индустриальная, 3. Территория огорожена покореженным забором, о который очень легко пораниться. От качелей осталась одна перекладина. Активные жители уже пожаловались во все инстанции. Вариант софинансирования с властями они не рассматривают. Год был тяжелым, лишних денег у семей с детьми нет.
Детская площадка на улице Дружбы, 32. Про нее можно сказать словами мэра: «Коллеги, это….» Собственно говоря, территорию около дома назвать детской площадкой можно только условно. Одна горка, которую, по словам местной жительницы, мужики привезли с мусорки, чтобы дети катались. Ее периодически подкрашивают. Рядом свалена куча сухих веток.
Между тем, в этом году в Липецке планируется благоустроить десятки дворов. Здесь можно посмотреть их адреса.
Благоустроить свой двор можно несколькими способами. Но только один из них не потребует от липчан финансовых затрат.
1. С предложениями по благоустройству двора жители могут обратиться в Совет общественного самоуправления. Ежегодно на наказы избирателей тратится так называемый «депутатский миллион».
2. Поучаствовать в инициативном бюджетировании. В этом случае липчанам надо создать ТОС и заявить о желании изменить свой двор в управление округом. Заявки на участие в программе рассмотрит специальная комиссия и примет решение о включении в программу благоустройства. Важно помнить, что обязательным условием участия в программе является софинансирование в размере 6% от суммы благоустройства.
3. Сделать благоустройство можно за счет средств собственников помещений многоквартирного дома. Такое решение принимается на общем собрании собственников. За него должно проголосовать большинство.
В ближайшее время GOROD48 сделает рейтинг лучших дворов Липецка.
Антон п.
Гость
Налогоплательщик
Гы
Гость
Ал.........