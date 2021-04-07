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Сроки возвращения российского посла в Вашингтон зависят от дальнейших действий США
Сроки возвращения посла РФ Анатолия Антонова в США зависят от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке.
По его словам, возвращение посла РФ Анатолия Антонова в США зависят от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Это не вопрос ближайших дней. Российская сторона ожидает, что США все же смогут продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации отношений и "что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", - заявил Рябков.
Ранее российская сторона пригласила своего посла в США Анатолия Антонова на консультации. Как сообщили в МИД РФ, необходимо проанализировать состояние и перспективы отношений с США, - пишет "Российская газета".
Рябков накануне заявил РИА Новости, что Москва и Вашингтон провели на прошлой неделе телефонный разговор по ситуации на Украине, при этом Россия пока не настроена проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по этой теме, тем более "в той тональности", которую "навязывают американцы".