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Сроки возвращения российского посла в Вашингтон зависят от дальнейших действий США

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#Россия #США #посол

Сроки возвращения посла РФ Анатолия Антонова в США зависят от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке.

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о сроках возвращения российского посла в США.

По его словам, возвращение посла РФ Анатолия Антонова в США зависят от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Это не вопрос ближайших дней. Российская сторона ожидает, что США все же смогут продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации отношений и "что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", - заявил Рябков.

Ранее российская сторона пригласила своего посла в США Анатолия Антонова на консультации. Как сообщили в МИД РФ, необходимо проанализировать состояние и перспективы отношений с США, - пишет "Российская газета".

Рябков накануне заявил РИА Новости, что Москва и Вашингтон провели на прошлой неделе телефонный разговор по ситуации на Украине, при этом Россия пока не настроена проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по этой теме, тем более "в той тональности", которую "навязывают американцы".
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#Россия #США #посол

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