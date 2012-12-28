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Общество
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6 минут назад
На улице Советской напротив «Европы» провалилась плитка
А в подземном переходе у Центрального рынка случился провал в полу.
А рядом, на улице Советской, напротив ТЦ «Европа», образовался провал на вымощенном плиткой тротуаре.
Мы отправили это фотофакты в городскую администрацию.
«В ближайшее время сотрудники муниципального управления благоустройства восстановят плиточное покрытие в подземном переходе и на улице Советской», — ответили нам в пресс-службе мэрии.
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