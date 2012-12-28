На улице Советской напротив «Европы» провалилась плитка

А в подземном переходе у Центрального рынка случился провал в полу.

«Доброе утро. Подземный переход у Центрального рынка. Со стороны «Липецкгражданпроекта» образовалась яма. Плитка падает вниз. И нет освещения в этом месте. Может кто-то попасть и сломать ногу. Или вообще провалится»,— такое сообщение пришло в редакцию GOROD48 от одного из горожан.А рядом, на улице Советской, напротив ТЦ «Европа», образовался провал на вымощенном плиткой тротуаре.Мы отправили это фотофакты в городскую администрацию.«В ближайшее время сотрудники муниципального управления благоустройства восстановят плиточное покрытие в подземном переходе и на улице Советской», — ответили нам в пресс-службе мэрии.