В России
57 минут назад
В России упростят процедуру получения налоговых вычетов
Соответствующий законопроект прошел второе чтение.
Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц прошел второе чтение и опубликован на сайте Госдумы.
Документ упрощает процедуру получения налоговых имущественных вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам и инвестиционных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Россияне, у которых есть "личный кабинет налогоплательщика", больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы, - говорится на сайте нижней палаты парламента.
"Законопроект упростит жизнь многим. Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации", - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Контакты с налоговой службой будут осуществляться через личный кабинет, а налоговики с помощью автоматизированной информационной системы будут сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет (в рамках информационного взаимодействия с банками, которые подключены к такой системе).
Внедрение упрощенного порядка приведет к существенному сокращению сроков предоставления налоговых вычетов.
Документ упрощает процедуру получения налоговых имущественных вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам и инвестиционных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Россияне, у которых есть "личный кабинет налогоплательщика", больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы, - говорится на сайте нижней палаты парламента.
"Законопроект упростит жизнь многим. Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации", - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Контакты с налоговой службой будут осуществляться через личный кабинет, а налоговики с помощью автоматизированной информационной системы будут сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет (в рамках информационного взаимодействия с банками, которые подключены к такой системе).
Внедрение упрощенного порядка приведет к существенному сокращению сроков предоставления налоговых вычетов.