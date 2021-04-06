В России

57 минут назад

В России упростят процедуру получения налоговых вычетов

119
#налоговые вычеты

Соответствующий законопроект прошел второе чтение.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц прошел второе чтение и опубликован на сайте Госдумы.

Документ упрощает процедуру получения налоговых имущественных вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам и инвестиционных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Россияне, у которых есть "личный кабинет налогоплательщика", больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы, - говорится на сайте нижней палаты парламента.

"Законопроект упростит жизнь многим. Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удаленным, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации", - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Контакты с налоговой службой будут осуществляться через личный кабинет, а налоговики с помощью автоматизированной информационной системы будут сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет (в рамках информационного взаимодействия с банками, которые подключены к такой системе).

Внедрение упрощенного порядка приведет к существенному сокращению сроков предоставления налоговых вычетов.
119
#налоговые вычеты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Госдуму внесли закон об индексации пенсий работающим россиянам
#индексация пенсий
В Госдуму внесли закон об индексации пенсий работающим россиянам

сегодня, 14:25

В России
После взрывов в ДНР и ЛНР и гибели ребенка возбуждены уголовные дела
#взрыв в ДНР #ЛНР
После взрывов в ДНР и ЛНР и гибели ребенка возбуждены уголовные дела

сегодня, 14:03

В России
Следователи начали проверку песни Манижи для конкурса Евровидение
#Евровидение #Манижа
Следователи начали проверку песни Манижи для конкурса Евровидение

сегодня, 13:34

В России
Экс-губернатора Пензенской области оставили под арестом
#Белозерцев #суд
Экс-губернатора Пензенской области оставили под арестом

сегодня, 13:02

В России
Потребление говядины в России снизилось до 10-летнего минимума
#говядина
Потребление говядины в России снизилось до 10-летнего минимума

сегодня, 10:16

В России
В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса
#коронавирус #британский штамм #мутация
В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

сегодня, 09:56

В России