Кровля дома и сарая сгорела в Задонске

Пожар произошел в субботу

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате пожара на улице Максима Горького в Задонске повреждена кровля жилого дома на площади 50 кв. м. и кровля сарая на площади 5 кв. м.



- На тушение пожара было направлено 3 отделения пожарной охраны и 1 добровольный пожарный. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники пожарного надзора для установления причины, - сообщили в ГУ МЧС.

