Происшествия

сегодня, 10:18

Кровля дома и сарая сгорела в Задонске

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#пожар
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Кровля дома и сарая сгорела в Задонске

Пожар произошел в субботу

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в  результате пожара  на улице Максима Горького в Задонске повреждена кровля жилого дома на площади 50 кв. м. и кровля сарая на площади 5 кв. м.

- На тушение пожара было направлено 3 отделения пожарной охраны и 1 добровольный пожарный. Пострадавших нет.  На месте работают сотрудники пожарного надзора для установления причины, - сообщили в ГУ МЧС. 
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#пожар
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