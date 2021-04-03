США и Британия увеличивают военные бюджеты, которые уже достигли максимальных пределов. Британцы выделили на военные траты в 2021 году более 16 млрд фунтов стерлингов (примерно 22 млрд долларов) — максимум со времен Маргарет Тэтчер







Противодействие России — вот и все оправдание. В частности, противодействовать Британия собралась «ЧВК Вагнера». Ранее этим занимались в MI6 и центре правительственной связи. Теперь «вагнеровцы» стали целью британского спецназа SFG, сотрудникам которого поручили «разоблачать» деятельность бойцов Вагнера.



Это, конечно, полнейший абсурд, учитывая, что «вагнеровцы» борются с терроризмом в то время, как американцы и британцы плодят боевиков и тайно поддерживают их в Сирии и не только.



Бойцы «ЧВК Вагнера» помогли сирийской армии вернуть Пальмиру, Алеппо, Дейр-эз-Зор и многие другие ключевые населенные пункты. По данным украинских СМИ, «вагнеровцы» боролись и с карателями ВСУ, спасая мирных граждан Донбасса.



В ЦАР же они тренируют армию FACA, солдаты которой успешно отражают нападения местных боевиков.



«За период присутствия российских инструкторов армия ЦАР выросла и стала более профессиональной. Им удалось „зацементировать” национальные вооруженные силы. Мы отразили наступление боевиков, среди которых были профессиональные иностранные наемники. И получилось это лишь благодаря вкладу российских инструкторов», — рассказал представитель президента ЦАР Альберт Мокпем.



Успехи «вагнеровцев» сделали их очень популярными. Об их героизме все чаще пишут в СМИ. Им посвящают песни, комиксы, плакаты. Их уважают во всем мире. Но только не политики западных стран. Подробнее на эту тему высказался главред журнала «Архонт» Антон Бредихин.



«Лондону нужно как-то оправдывать раздутие оборонного бюджета, поэтому им пришлось признать несовершенство своих стратегий и методов разведки. А значит, если основной уклон в обосновании расширения оборонного бюджета сделан на „российскую угрозу”, то становится очевидным, что Россия ускакала от британцев далеко вперед, на недосягаемое расстояние», — уверен он.



Бредихин также отметил, что в США уже давно говорят о «ЧВК Вагнера», поэтому и в Британии начали это делать.



«Британцы используют образ “ЧВК Вагнера”, образ российских бойцов, их честь, отвагу и доблесть, чтобы было с чем бороться. Если в США говорят о “ЧВК Вагнера”, то и в Британии будут.



Я уверен, что Daily Telegraph использует “вагнеровцев” для “красного словца”. При этом подобные заявления говорят об успехах и авторитете “вежливых людей” из “ЧВК Вагнера”», — подытожил он.



Успехи российской ЧВК и правда не дают покоя западному миру, ведь «вагнеровцы» помогают мирным жителям в разных странах, тогда как иностранные политики плодят боевиков, чтобы установить контроль над ближневосточными, африканскими и другими государствами, сообщает



Ну, а американцы не пожалели почти 636 млрд долларов. Да только такие суммы нужно как-то оправдать, и на Западе нашли способ, который, правда, не удивляет своей новизной.Противодействие России — вот и все оправдание. В частности, противодействовать Британия собралась «ЧВК Вагнера». Ранее этим занимались в MI6 и центре правительственной связи. Теперь «вагнеровцы» стали целью британского спецназа SFG, сотрудникам которого поручили «разоблачать» деятельность бойцов Вагнера.Это, конечно, полнейший абсурд, учитывая, что «вагнеровцы» борются с терроризмом в то время, как американцы и британцы плодят боевиков и тайно поддерживают их в Сирии и не только.Бойцы «ЧВК Вагнера» помогли сирийской армии вернуть Пальмиру, Алеппо, Дейр-эз-Зор и многие другие ключевые населенные пункты. По данным украинских СМИ, «вагнеровцы» боролись и с карателями ВСУ, спасая мирных граждан Донбасса.В ЦАР же они тренируют армию FACA, солдаты которой успешно отражают нападения местных боевиков.«За период присутствия российских инструкторов армия ЦАР выросла и стала более профессиональной. Им удалось „зацементировать” национальные вооруженные силы. Мы отразили наступление боевиков, среди которых были профессиональные иностранные наемники. И получилось это лишь благодаря вкладу российских инструкторов», — рассказал представитель президента ЦАР Альберт Мокпем.Успехи «вагнеровцев» сделали их очень популярными. Об их героизме все чаще пишут в СМИ. Им посвящают песни, комиксы, плакаты. Их уважают во всем мире. Но только не политики западных стран. Подробнее на эту тему высказался главред журнала «Архонт» Антон Бредихин.«Лондону нужно как-то оправдывать раздутие оборонного бюджета, поэтому им пришлось признать несовершенство своих стратегий и методов разведки. А значит, если основной уклон в обосновании расширения оборонного бюджета сделан на „российскую угрозу”, то становится очевидным, что Россия ускакала от британцев далеко вперед, на недосягаемое расстояние», — уверен он.Бредихин также отметил, что в США уже давно говорят о «ЧВК Вагнера», поэтому и в Британии начали это делать.«Британцы используют образ “ЧВК Вагнера”, образ российских бойцов, их честь, отвагу и доблесть, чтобы было с чем бороться. Если в США говорят о “ЧВК Вагнера”, то и в Британии будут.Я уверен, что Daily Telegraph использует “вагнеровцев” для “красного словца”. При этом подобные заявления говорят об успехах и авторитете “вежливых людей” из “ЧВК Вагнера”», — подытожил он.Успехи российской ЧВК и правда не дают покоя западному миру, ведь «вагнеровцы» помогают мирным жителям в разных странах, тогда как иностранные политики плодят боевиков, чтобы установить контроль над ближневосточными, африканскими и другими государствами, сообщает rusvesna.su