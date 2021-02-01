В России
47 минут назад
В Воронеже за изнасилование 10-летней девочки разыскивают педофила
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Ориентировки на изнасиловавшего 10-летнюю девочку в Воронеже мужчину активно распространяют в соцсетях.
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования ребенка в Воронеже в микрорайоне Никольское. На 10-летнюю девочку напали, когда она возвращалась из школы домой, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Преступление произошло в овраге, через который дети, включая первоклассников, ходят в образовательное учреждение.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в городе Воронеже", - рассказали ТАСС в ведомстве.
Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Кирилла Левита. Следователи и полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, разыскивают причастного к изнасилованию ребенка, - сообщили в следственных органах.
Фоторобот преступника опубликовали в этот понедельник в группе "Мой и твой Воронеж" в соцсети "ВКонтакте".
В СК РФ по региону телеканалу "Вести Воронеж" подтвердили подлинность фоторобота – на рисунке, скорее всего, тот самый мужчина. Портрет составляли со слов потерпевшей школьницы.
Судя по ориентировке, злоумышленник был одет в тёплую кепку и куртку с двумя замками на груди. На лице находилась медицинская маска, спущенная на подбородок.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в городе Воронеже", - рассказали ТАСС в ведомстве.
Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления Кирилла Левита. Следователи и полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, разыскивают причастного к изнасилованию ребенка, - сообщили в следственных органах.
Фоторобот преступника опубликовали в этот понедельник в группе "Мой и твой Воронеж" в соцсети "ВКонтакте".
В СК РФ по региону телеканалу "Вести Воронеж" подтвердили подлинность фоторобота – на рисунке, скорее всего, тот самый мужчина. Портрет составляли со слов потерпевшей школьницы.
Судя по ориентировке, злоумышленник был одет в тёплую кепку и куртку с двумя замками на груди. На лице находилась медицинская маска, спущенная на подбородок.
119