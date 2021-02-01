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80-летнюю женщину обокрали под предлогом прибавки к пенсии

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#кража #мошенничество
80-летнюю женщину обокрали под предлогом прибавки к пенсии

Больше миллиона рублей похитили мошенники у жителей области за один день.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29 января от действий мошенницы пострадала 80-летняя жительница Усманского района. В дом пенсионерки зашла женщина, которая представилась социальным работником, и, под предлогом увеличения пенсии, украла 100 000 рублей.

- Потерпевшая пояснила, что к ней пришла женщина в платке и медицинской маске, представилась социальным работников, и сообщила, что пенсионерке положена прибавка к пенсии в размере 1500 рублей. В связи с тем, что разменных денег у нее нет, она предложила ей пять тысяч рублей и попросила сдачу. Пенсионерка достала сбережения из-под подушки, дала сдачу и положила деньги назад, после чего подозреваемая отвлекла внимание хозяйки дома, незаметно завладела пакетом с деньгами и ушла, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Двое жителей области пострадали от действий лжесотрудников служб безопасности банка. 29 января в течение трех часов 34-летней липчанке мошенники звонили с 16-ти номеров телефонов, под предлогом несанкционированного оформления кредита они завладели персональными данными женщины и с ее банковской карты вывели 550 000 рублей.

Жертвой аналогичной схемы мошенничества стала 30-летняя жительница Данковского района. Ей 29 января, позвонил сотрудник службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения оформления кредита, похитил с её банковской карты 208 000 рублей.

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#кража #мошенничество

Комментарии (2)

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макс

27 минут назад
бабки богатые но вопрос зачем при жизни копить на похороны ? да поешь ты на старости лет мясо фруктов и овощей для чего и кому откладывать?
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Человек

39 минут назад
Город 48! Опубликуйте развёрнутое расследование об этих мошенничествах. Людям звонят мошенники с подменой номеров, прикидываясь полицией и следственными органами. А так называемые операторы связи открыто нарушают ФЗ О связи пропуская голосовые вызовы с подменой номера, хотя должны их блокировать. У мошенников есть свои SIP провайдеры, которые действуют открыто и не прячутся под видом добросовестных операторов связи. Эти же моральные уроды создают помехи в расследовании уголовных дел, не предоставляя информацию.
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