80-летнюю женщину обокрали под предлогом прибавки к пенсии

Больше миллиона рублей похитили мошенники у жителей области за один день.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29 января от действий мошенницы пострадала 80-летняя жительница Усманского района. В дом пенсионерки зашла женщина, которая представилась социальным работником, и, под предлогом увеличения пенсии, украла 100 000 рублей.



- Потерпевшая пояснила, что к ней пришла женщина в платке и медицинской маске, представилась социальным работников, и сообщила, что пенсионерке положена прибавка к пенсии в размере 1500 рублей. В связи с тем, что разменных денег у нее нет, она предложила ей пять тысяч рублей и попросила сдачу. Пенсионерка достала сбережения из-под подушки, дала сдачу и положила деньги назад, после чего подозреваемая отвлекла внимание хозяйки дома, незаметно завладела пакетом с деньгами и ушла, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Двое жителей области пострадали от действий лжесотрудников служб безопасности банка. 29 января в течение трех часов 34-летней липчанке мошенники звонили с 16-ти номеров телефонов, под предлогом несанкционированного оформления кредита они завладели персональными данными женщины и с ее банковской карты вывели 550 000 рублей.



Жертвой аналогичной схемы мошенничества стала 30-летняя жительница Данковского района. Ей 29 января, позвонил сотрудник службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения оформления кредита, похитил с её банковской карты 208 000 рублей.



