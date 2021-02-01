Индексация социальных выплат и блокировка контента в сетях: законы, которые вступают в силу в феврале

В феврале вступают в силу законы, которые изменят некоторые привычные вещи. Так, индивидуальные предприниматели в кассовом чеке должны обязательно указывать наименование товаров и услуг, владельцев соцсетей обяжут блокировать противозаконный контент. GOROD48 представляет обзор важных нововведений февраля.

Социальные выплаты проиндексируют



С 1 февраля в России проиндексируют на 4,9% все социальные выплаты, а также положенные гражданам по закону пособия и компенсации. Это касается в том числе пособий, установленных Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и некоторые другие категории льготников. Также индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, по закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами. Помимо этого, в феврале увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Коэффициент повышения определён, исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен. «Несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. И это очень важно», отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Вступление нормативных актов упорядочат по времени



Законы и другие правовые акты, которые касаются новых обязательных требований для бизнеса, теперь будут вступать в силу строго по графику. С 1 февраля начинает действовать новое правило, согласно которому они должны будут вступать в силу в одну из двух дат — либо с 1 марта, либо 1 сентября, но так, чтобы с момента официального опубликования документа прошло не меньше 90 дней. Правда, могут быть исключения, установленные федеральным законодательством или международным договором РФ – например, если документ касается предупреждения террористических актов и ликвидации их последствий, либо возникает чрезвычайная ситуация и пр.



Соцсети будут строго следить за контентом



С 1 февраля владельцы соцсетей, которые распространяют информацию на территории России на русском и на языках народов нашей страны будут обязаны блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат. Например, удалению подлежат данные об изготовлении и использовании наркотиков, детская порнография, призывы к самоубийству, информация, выражающая явное неуважение к обществу, государству, а также содержащая призывы к массовым беспорядкам. Изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесены в конце декабря 2020 года. Отслеживать такие материалы соцсети (по закону это ресурсы с аудиторией более 500 тысяч человек) обязаны самостоятельно. Владелец социальной сети обязан разместить правила её использования. При этом пользователи, чьи страницы окажутся заблокированы, смогут обжаловать решение.



ПИФы смогут использовать имущество для погашения паев



С 1 февраля 2021 года требования к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ), инвестиционные паи которого ограничены в обороте, устанавливает Центробанк. Также в доверительное управление ПИФом кроме денежных средств может передаваться иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, если такая возможность установлена правилами доверительного управления. Об этом говорится в законе от 26 июля 2019 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». А при погашении паев можно будет получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости). Но это будет доступно только для квалифицированных инвесторов.



Чеки для ИП станут подробнее



Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь им необходимо указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену. Такие требования уже действуют в стране, однако ранее для предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, была сделана отсрочка – она завершается 1 февраля. Об этом говорится в законе от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Нововведение затронет в основном малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг.



Арбитражных управляющих в делах о банкротстве аккредитуют по-новому



Со 2 февраля начнут действовать новые условия аккредитации Фондом защиты прав дольщиков арбитражных управляющих, а также её продления. Среди новых требований — выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве застройщика, в отношении не менее двух (ранее — трёх) застройщиков, а также обязательное прохождение обучения по утверждённой фондом программе. Чтобы получить аккредитацию в качестве конкурсных управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщика нужно будет иметь стаж работы не менее двух лет на руководящих должностях в компаниях, занимающихся возведением, реконструкцией и капремонтом объектов капитального строительства. Ещё одно требование — отсутствие в течение двух лет, предшествующих аккредитации, нарушений российского законодательства о несостоятельности (банкротстве), результатом которого стало существенное ущемление прав кредиторов. Также требуется отсутствие в течение пяти лет до дня подачи заявления об аккредитации случаев отстранения от исполнения обязанностей арбитражного управляющего, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением таких обязанностей.

