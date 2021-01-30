Ночной конфликт у липецкого паба попал на видео

Полиция проводит проверку.

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Сегодня около 4 утра в Липецке у паба на улице Скороходова произошла драка. По словам очевидцев, на место ночных разборок молодёжи даже приезжала полиция. Начало конфликта попало на запись камер уличного видеонаблюдения.



Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, около 4.20 утра поступило сообщение о возможной драке перед одним из развлекательных заведений. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

