Происшествия

24 минуты назад

Ночной конфликт у липецкого паба попал на видео

3 287
#драка
2

Полиция проводит проверку. 

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Сегодня около 4 утра в Липецке у паба на улице Скороходова произошла драка. По словам очевидцев, на место ночных разборок молодёжи даже приезжала полиция. Начало конфликта попало на запись камер уличного видеонаблюдения.

Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, около 4.20 утра поступило сообщение о возможной драке перед одним из развлекательных заведений. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются. 
3 287
#драка
2

Комментарии (3)

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реалист

4 минуты назад
А где драка,я не вижу?????
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Тоха Пупырышкин

5 минут назад
Больше ходьбы - туда-сюда, чем "махача"...
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Перри Мейсон

10 минут назад
Борцуны дрались в знак протеста против коррупции..
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