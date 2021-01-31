сегодня, 10:36
На суд по смертельному ДТП собирается делегация от района ЛТЗ
Зал Октябрьского районного суда вряд ли сможет принять всех желающих присутствовать на открытом процессе по делу 38-летней Юлии Брунцевой, обвиняемой в пьяном смертельном ДТП на окраине Липецка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, даже самый большой зал с учетом COVID-мер вместит не более 10 слушателей.
- В здании имеются два зала судебных заседаний. Самый большой из залов способен вместить до 30 человек. Однако с учётом необходимости соблюдения социальной дистанции в период действия мер по борьбе с COVID-19, там смогут разместиться только 10 слушателей, помимо участников процесса, - сообщили в пресс-службе областного суда.- Просим с пониманием отнестись к данной ситуации.
Напомним, вечером 9 августа 2020 года кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы. Этому помешала авария: на улице Зеленой, в «ВАЗ» врезался автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 38-летняя Юлия Брунцева. Женщина-водитель не пострадала, а семья Костиных оказалась на больничных койках. Самые тяжелые травмы получил Александр. Он скончался в больнице в ночь на 16 августа. Отец погибшего парня надолго оказался прикован к больничной койке. В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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