Происшествия

сегодня, 10:36

На суд по смертельному ДТП собирается делегация от района ЛТЗ

23 2746
#авария #ДТП
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На суд по смертельному ДТП собирается делегация от района ЛТЗ

Зал Октябрьского районного суда вряд ли сможет принять всех желающих присутствовать на открытом процессе по делу 38-летней Юлии Брунцевой, обвиняемой в пьяном смертельном ДТП на окраине Липецка.

На 3 февраля в Октябрьском районном суде Липецка запланировано первое слушание по делу о смертельном ДТП, которое произошло 9 августа 2020 года на улице Зеленой в Липецке. Как считает следствие, в этот день 38-летняя Юлия Брунцева села за руль машины пьяной и спровоцировала ДТП, где погиб юноша и пострадали его родители. Авария произошла в районе поселка Тракторостроителей. Местные жители хорошо знают семью, чью жизнь перевернула эта авария. Они собирают делегацию на первое заседание суда.




Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, даже самый большой зал с учетом COVID-мер вместит не более 10 слушателей.

- В здании имеются два зала судебных заседаний. Самый большой из залов способен вместить до 30 человек. Однако с учётом необходимости соблюдения социальной дистанции в период действия мер по борьбе с COVID-19, там смогут разместиться только 10 слушателей, помимо участников процесса, - сообщили в пресс-службе областного суда.- Просим с пониманием отнестись к данной ситуации.

Напомним, вечером 9 августа 2020 года кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы. Этому помешала авария: на улице Зеленой, в «ВАЗ» врезался автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 38-летняя Юлия Брунцева. Женщина-водитель не пострадала, а семья Костиных оказалась на больничных койках. Самые тяжелые травмы получил Александр. Он скончался в больнице в ночь на 16 августа. Отец погибшего парня надолго оказался прикован к больничной койке. В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
23 2746
#авария #ДТП
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Комментарии (23)

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ВИЦИН

11 минут назад
" НАШИ " ЛЮДИ , ЛЮБЯТ КАТАТЬСЯ ..." С ВЕТЕРКОМ " !...
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Справедливость

17 минут назад
Теперь найдутся защитнички этой твари. Начнут давить на суд. Она уничтожила счастье и жизнь целой семьи, и должна всю оставшуюся свою ничтожную жизнь нести наказание.
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Вот именно

19 минут назад
Такой парёнек 10 ти Брунцевых Юль стоит.Будущий врач
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Света

22 минуты назад
Лена, пусть в тюрьме рожает.
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Перри Мейсон

22 минуты назад
А как "активная гражданская позиция" может повлиять на решение суда????
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Марина

22 минуты назад
Как же жаль семью Костиных. Такой парень, как Саша Костин мог бы добиться многого. Красивый, умный, очень интересный и талантливый молодой человек. До слез...
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Гость

22 минуты назад
Лена, и что, беременная. Родит на зоне. Почему она должна быть счастливой, за счёт чужой жизни и горя.
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Кристина

23 минуты назад
Наверное, Костина Л. П. тоже была мать.
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Кристина

24 минуты назад
Лена, ну хорошо, пусть в тюрьме рожает!
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Гость

25 минут назад
И что если она мать. А кого она убила, и лишила родителей сына, они что ни мать ни отец??? Убица-алкашка, должна сидеть в тюрьме и грызть пол. А её ребёнка вырастит кто нибудь другой, люди, а не звери. Такоё горе принески семье, это просто словами не передать.
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