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Липецкая вечЁрка: последний звонок, памятник Хренникову и виды на лето
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: последний звонок, памятник Хренникову и виды на лето

Сегодня, 24 мая, для школьников прозвенел последний звонок, памятник купцу Хренникову уже частично отлили, и GOROD48 поинтересовался видами на лето.

Сегодня для школьников один из самых печальных и торжественных дней. Прозвенел последний звонок. В Липецке его услышали 5 723 девятиклассников и 2 320 одиннадцатиклассников. GOROD48 побывал в 26 школе, которую пять лет назад построили в микрорайоне «Победа» и сделал фоторепортаж

Памятник купцу Алексею Хренникову уже начинает приобретать зримые очертания. Его по частям отливают в одном из цехов Новолипецкого комбината.
Памятник собираются установить к Дню города напротив стадиона «Металлург», рядом с тем местом, где раньше стоял храм Святой Троицы, который был воздвигнут на средства мецената.



На следующей неделе начнется лето. И хотя прогнозы — дело неблагодарное, GOROD48 спросил у синоптика, садовода и санитарного врача о том, каким будет предстоящее лето, не останемся ли мы без урожая, и как не заболеть летними инфекциями.



«Очень располагающий и позитивный ролик! Надеюсь, мы все будем здоровы, и урожай, ни смотря ни на что, нас порадует! Всем, хороших выходных!» — поделился впечатлениями Позитив.

Погода на выходных порадует липчан. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке температура будет колебаться от +22 до +24 градусов.

И обратите внимание, 25 мая, с 11 до 14 в Липецке пройдет велопарад. В это время перекроют дороги на улицах Космонавтов, Вермишева, Московской и Гагарина. Открывать их для движения буду по мере проезда велосипедистов.



А еще с завтрашнего дня и по 6 июня приостановят работу трамвайных маршрутов. Надо провести строительно-монтажные работы по обновлению стрелочных переводов при въезде и выезде на территорию депо «Липецкгорэлетротранспорта».

Трамваи заменят автобусы. В направлении улицы Московской они поедут по маршруту «Центральный рынок — Кольцо 9 микрорайона» вдоль трамвайной линии, а в направлении улицы Циолковского автобусы поедут от остановки «Центральный рынок».
вечЁрка
школа
памятник
лето
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Комментарии (2)

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Vpotoke
сегодня, 20:36
Статья полный бред! Не упомянули блестящие выступление родителей и замечательное душевное поздравление учителей и директора! Так же не правильно поставили фурмулировку одного мальчика!
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Электорат
сегодня, 20:31
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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