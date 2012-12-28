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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: последний звонок, памятник Хренникову и виды на лето
Сегодня, 24 мая, для школьников прозвенел последний звонок, памятник купцу Хренникову уже частично отлили, и GOROD48 поинтересовался видами на лето.
Памятник купцу Алексею Хренникову уже начинает приобретать зримые очертания. Его по частям отливают в одном из цехов Новолипецкого комбината.
Памятник собираются установить к Дню города напротив стадиона «Металлург», рядом с тем местом, где раньше стоял храм Святой Троицы, который был воздвигнут на средства мецената.
На следующей неделе начнется лето. И хотя прогнозы — дело неблагодарное, GOROD48 спросил у синоптика, садовода и санитарного врача о том, каким будет предстоящее лето, не останемся ли мы без урожая, и как не заболеть летними инфекциями.
«Очень располагающий и позитивный ролик! Надеюсь, мы все будем здоровы, и урожай, ни смотря ни на что, нас порадует! Всем, хороших выходных!» — поделился впечатлениями Позитив.
Погода на выходных порадует липчан. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке температура будет колебаться от +22 до +24 градусов.
И обратите внимание, 25 мая, с 11 до 14 в Липецке пройдет велопарад. В это время перекроют дороги на улицах Космонавтов, Вермишева, Московской и Гагарина. Открывать их для движения буду по мере проезда велосипедистов.
А еще с завтрашнего дня и по 6 июня приостановят работу трамвайных маршрутов. Надо провести строительно-монтажные работы по обновлению стрелочных переводов при въезде и выезде на территорию депо «Липецкгорэлетротранспорта».
Трамваи заменят автобусы. В направлении улицы Московской они поедут по маршруту «Центральный рынок — Кольцо 9 микрорайона» вдоль трамвайной линии, а в направлении улицы Циолковского автобусы поедут от остановки «Центральный рынок».
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