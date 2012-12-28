В Липецкой области безветренно и до +25

25 мая Липецкая область будет находиться под влиянием Скандинавского антициклона, 26-27 мая регион окажется в западной периферии этого антициклона – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 мая — 14 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 26 и 27 мая —16-17 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 25 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 2 градуса тепла.