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Погода в Липецке
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25 минут назад
В Липецкой области безветренно и до +25
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.
В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 25 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 2 градуса тепла.
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