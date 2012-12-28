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Происшествия
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сегодня, 09:06
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Вооруженный топором мужчина ограбил магазин в Добринском районе
Добычей грабителя стали 14 тысяч рублей
В обеденное время в подсобное помещение продуктового магазина ворвался мужчина. В это время в торговой точке находились продавец и заведующая. Угрожая сотрудницам топором, злоумышленник потребовал передать ему наличные денежные средства из кассы. Сумма причиненного ущерба составила 14 920 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.
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