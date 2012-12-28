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В районе Сырского рудника отключат холодную воду
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сегодня, 13:30

В районе Сырского рудника отключат холодную воду

Жители частного сектора Сырского рудника и двух домов 15-го микрорайона останутся без холодной воды 26 мая из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 35, 36 в 15-м микрорайоне, № 2 по улице Прудной, а также жителям частного сектора района Сырского рудника – на улицах Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, в переулке Узорном.

Воду подвезут к дому № 35 в 15-м микрорайоне и № 2 по улице Прудной. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

26 мая работы по установке счетчиков прибора учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 приборы учета будут монтировать на улицах Студеновской, Брюллова, Арсеньева, Газина, Баумана, Литейной, Пожарского, Тамбовской, Ушинского, Бородинской, Кутузова, Мамина-Сибиряка, Минина, Стасова, 40 лет Октября, Свободный сокол, Северной, Московской, Краснознаменной, Ибаррури, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Крупской, Лермонтова, Лесопарковой, Озерной, Парковой, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Гагарина, адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, Городовикова, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, Моршанской, Физкультурной, Медицинской, Ударников, Лесопарковое хозяйство, Фурманова, Цементников, площадях Аксакова, Заводской, Константиновой, Мира, по проспекту мира, по проездам Северному, Универсальному, Каштановому, в переулке Виноградном, в 9 микрорайоне, садоводчествах «Сокол-1», «Сокол-3», «Весна», «Кооператор». Перебои со светом продлятся в этот промежуток времени не более, чем три часа для отдельного домовладения, предупредили в компании.
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