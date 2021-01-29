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Скоростная «Ласточка» из Тамбова в Москву появится не ранее 2024 года
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил накануне, что скоростной электропоезд из Тамбова в Москву смогут запустить не ранее 2024 года.
По его словам, администрация региона ранее неоднократно ходатайствовала перед ОАО «РЖД» о запуске скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением Москва – Тамбов. "По данным обращениям ОАО «РЖД» были проведены опытные поездки, выявившие ряд инфраструктурных ограничений для запуска поездов такого типа", - заявил Никитин.
Основной проблемой по маршруту следования на пути «Ласточки» является отсутствие электрификации на участке между Тамбовом и Мичуринском. И решить эту серьёзную проблему, по словам чиновника, в ближайшие годы не удастся.
Проект «Электрификация участка Ртищево – Кочетовка Юго-Восточной железной дороги» включен в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», утвержденный распоряжением Правительства РФ , - рассказал губернатор области.
Общий денежный лимит ОАО «РЖД» на реализацию проекта составляет свыше 49 млрд рублей. Проектом предусмотрено четыре этапа строительства.
Работы по электрификации участка Кочетовка – Тамбов-1 (линейная часть) выделены в отдельный раздел проектной документации и планируются к реализации первым этапом.
По данным ЮВЖД, на 1 января 2021 года проект на данный этап (стадия «П») разработан в полном объёме и в настоящее время проходит согласование. Рабочая документация на 1-й этап (стадия «Р») сейчас в разработке.
К концу текущего года планируется передать документацию на госэкспертизу. Поэтому работы на участке Кочетовка – Тамбов планируется начать уже в следующем году. По графику, они будут выполнены в течение 2022-2023 годов, завершить работы планируется в 2024 году, - пишет "Тамбовская жизнь".
Соответственно скоростной электропоезд «Ласточка» из Тамбова в Москву начнет курсировать не ранее 2024 года по мере электрификации участка Кочетовка – Тамбов-1.