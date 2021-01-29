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Скоростная «Ласточка» из Тамбова в Москву появится не ранее 2024 года

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#ласточка

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил накануне, что скоростной электропоезд из Тамбова в Москву смогут запустить не ранее 2024 года.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин накануне на пресс-конференции рассказал, как продвигается работа по запуску электропоездов «Ласточка» сообщением Тамбов – Москва.

По его словам, администрация региона ранее неоднократно ходатайствовала перед ОАО «РЖД» о запуске скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением Москва – Тамбов. "По данным обращениям ОАО «РЖД» были проведены опытные поездки, выявившие ряд инфраструктурных ограничений для запуска поездов такого типа", - заявил Никитин.

Основной проблемой по маршруту следования на пути «Ласточки» является отсутствие электрификации на участке между Тамбовом и Мичуринском. И решить эту серьёзную проблему, по словам чиновника, в ближайшие годы не удастся.

Проект «Электрификация участка Ртищево – Кочетовка Юго-Восточной железной дороги» включен в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», утвержденный распоряжением Правительства РФ , - рассказал губернатор области.

Общий денежный лимит ОАО «РЖД» на реализацию проекта составляет свыше 49 млрд рублей. Проектом предусмотрено четыре этапа строительства.

Работы по электрификации участка Кочетовка – Тамбов-1 (линейная часть) выделены в отдельный раздел проектной документации и планируются к реализации первым этапом.

По данным ЮВЖД, на 1 января 2021 года проект на данный этап (стадия «П») разработан в полном объёме и в настоящее время проходит согласование. Рабочая документация на 1-й этап (стадия «Р») сейчас в разработке.

К концу текущего года планируется передать документацию на госэкспертизу. Поэтому работы на участке Кочетовка – Тамбов планируется начать уже в следующем году. По графику, они будут выполнены в течение 2022-2023 годов, завершить работы планируется в 2024 году, - пишет "Тамбовская жизнь".

Соответственно скоростной электропоезд «Ласточка» из Тамбова в Москву начнет курсировать не ранее 2024 года по мере электрификации участка Кочетовка – Тамбов-1.
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#ласточка

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