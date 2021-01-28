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В Липецкой области туман и до +3

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В Липецкой области туман и до +3

29 января Липецкая область останется в теплом секторе атлантического циклона - погода ожидается аномально теплой. 

30 и 31 января регион будет в тылу этого же циклона, немного похолодает, пройдут снег и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 января – 0 градусов, что на 11 градусов выше нормы, 30 и 31 января – 2 градуса мороза, что на 8-10 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в Липецкой области облачно, ночью повсеместно, а днем местами небольшой мокрый снег, местами туман, налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

В Липецке облачно, ночью небольшой, а днем слабый мокрый снег, ночью и утром туман. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. 

День 29 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 30 градусов мороза.  
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Комментарии (1)

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Вася

27 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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