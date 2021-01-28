В Липецке в 10 раз сократилось количество пивбаров на первых этажах домов

С нового года вступили в силу очередные ограничения.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Липецке в 10 раз сократилось количество баров на первых этажах многоквартирных домов. Проблему начали решать ещё с августа 2018-го года, когда в адрес управления поступило более 30 жалоб на работу таких заведений – жаловались на шум, запахи от еды, табачный дым под окнами.



Тогда же был составлен реестр всех пивных заведений (бары, кафе, закусочные), расположенных на первых этажах многоквартирных домов в Липецке и Ельце. Их оказалось 157 (Липецк – 114, Елец – 43). После чего началась точечная работа с выходом на место с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, прокуратуры, МЧС. В результате по состоянию на апрель 2020 года прекратили деятельность 59 пивных заведений, 87 организаций общественного питания, которые не отвечали минимальным требованиям ГОСТа, предусмотренным для организаций общественного питания, перепрофилировали свою деятельность под магазины, изменив при этом режим работы до 21.00.



5 мая прошлого года в статью 16 федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» внесены изменения: в соответствии с новыми требованиями, продавать алкоголь в розницу в многоквартирных домах и на прилегающих территориях можно только в ресторанах, барах, кафе, буфетах и иных объектах общепита, где есть зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. Кроме того, субъекты наделены правом устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в розницу в многоквартирных домах и на прилегающих территориях путем внесения изменений в региональное законодательство.



- Но дату вступления в законную силу этих изменений на территории Липецка вопрос «наливаек» был практически был решен, предприятий общественного питания, расположенных на первых этажах многоквартирных домов с залами обслуживаниям менее 20 квадратных метров уже не было, - отметили в управлении потребрынка.