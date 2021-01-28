Общество

58 минут назад

В Липецке в 10 раз сократилось количество пивбаров на первых этажах домов

5 400
#алкоголь #спиртное
3
В Липецке в 10 раз сократилось количество пивбаров на первых этажах домов

С нового года вступили в силу очередные ограничения.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Липецке в 10 раз сократилось количество баров на первых этажах многоквартирных домов. Проблему начали решать ещё с августа 2018-го года, когда в адрес управления поступило более 30 жалоб на работу таких заведений – жаловались на шум, запахи от еды, табачный дым под окнами.

Тогда же был составлен реестр всех пивных заведений (бары, кафе, закусочные), расположенных на первых этажах многоквартирных домов в Липецке и Ельце. Их оказалось 157 (Липецк – 114, Елец – 43). После чего началась точечная работа с выходом на место с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, прокуратуры, МЧС. В результате по состоянию на апрель 2020 года прекратили деятельность 59 пивных заведений, 87 организаций общественного питания, которые не отвечали минимальным требованиям ГОСТа, предусмотренным для организаций общественного питания, перепрофилировали свою деятельность под магазины, изменив при этом режим работы до 21.00.

5 мая прошлого года в статью 16 федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» внесены изменения: в соответствии с новыми требованиями, продавать алкоголь в розницу в многоквартирных домах и на прилегающих территориях можно только в ресторанах, барах, кафе, буфетах и иных объектах общепита, где есть зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. Кроме того, субъекты наделены правом устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в розницу в многоквартирных домах и на прилегающих территориях путем внесения изменений в региональное законодательство.

- Но дату вступления в законную силу этих изменений на территории Липецка вопрос «наливаек» был практически был решен, предприятий общественного питания, расположенных на первых этажах многоквартирных домов с залами обслуживаниям менее 20 квадратных метров уже не было, - отметили в управлении потребрынка.
5 400
#алкоголь #спиртное
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Игорь

5 минут назад
Алкоголь, табак и наркотики должны быть под запретом повсеместно!
ответить

Местный

13 минут назад
Просьбы населения обычное прикрытие. Если площадь больше 20 м² то и посетителей, шума, запахов пищи еще больше чем в маленьком заведении. Поэтому эти меры представляется приняты в чьих то интерессах, но только не в интересах жильцов. У нас всегда глупости прикрываются интересами населения.
ответить

Ха

16 минут назад
кому хуже то сделали, то вся шалупонь собралась в пивнухе и сидит там, а то теперь по старинке в подьездах будут собираться орать, курить и ссать на этажах, а то они сидели в одном месте с туалетом и все прочее, а то туалеты теперь опять будет первый попавшийся угол, такк как кому нажраться тот нажрется
ответить

Уася

28 минут назад
Хоть бы их все убрали...помойки эти..
ответить

Алкаши

43 минуты назад
Правильно, пусть алкашня дома глыкает свою мочу ослиную
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области дом топит каждый раз в оттепель или сильный дождь
#ЖКХ
2
В Липецкой области дом топит каждый раз в оттепель или сильный дождь

сегодня, 14:13

Общество
Игорь Артамонов призвал не цацкаться с виновниками коммунальных аварий
#ЖКХ
57
Игорь Артамонов призвал не цацкаться с виновниками коммунальных аварий

сегодня, 13:37

Общество
В начале февраля в Липецкую область поступит еще 32 тысячи доз вакцины «Спутник V»
#вакцина #коронавирус
4
В начале февраля в Липецкую область поступит еще 32 тысячи доз вакцины «Спутник V»

сегодня, 13:12

Общество
За сутки в Липецке залатали 250 квадратных метров ям и откачали более 1100 кубометров воды
#оттепель
16
За сутки в Липецке залатали 250 квадратных метров ям и откачали более 1100 кубометров воды

сегодня, 12:30

Общество
Благоустраивать Лебедянь будет компания из Липецка
#благоустройство #тендер
11
Благоустраивать Лебедянь будет компания из Липецка

сегодня, 12:07

Общество
Карантинные больничные работающим пенсионерам продлили до 10 февраля
#больничный #карантин #пенсионеры
9
Карантинные больничные работающим пенсионерам продлили до 10 февраля

сегодня, 11:25

Общество