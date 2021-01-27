Общество

36 минут назад

В Липецкой области школу закрыли на карантин по коронавирусу

910
#школа #карантин #коронавирус
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В Липецкой области школу закрыли на карантин по коронавирусу

По причине ОРВИ на карантине 24 класса в 11 школах.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 27 января, все образовательные учреждения области работают в штатном режиме, полностью закрыта на карантин по коронавирусу школа в Воловском районе - на дистанционное обучение там перевели 125 учеников.

По причине ОРВИ в Липецкой области частично закрыты 11 школ, в них на дистанционное обучение перевели 24 класса. Для 438 детей организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Внеплановых каникул нигде нет.

По причине ОРВИ на карантин ушёл один детский сад - это детский сад «Чебурашка» в Краснинском районе, 8 воспитанников остаются дома.
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#школа #карантин #коронавирус
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