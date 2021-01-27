В Липецкой области школу закрыли на карантин по коронавирусу

По причине ОРВИ на карантине 24 класса в 11 школах.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 27 января, все образовательные учреждения области работают в штатном режиме, полностью закрыта на карантин по коронавирусу школа в Воловском районе - на дистанционное обучение там перевели 125 учеников.



По причине ОРВИ в Липецкой области частично закрыты 11 школ, в них на дистанционное обучение перевели 24 класса. Для 438 детей организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Внеплановых каникул нигде нет.



По причине ОРВИ на карантин ушёл один детский сад - это детский сад «Чебурашка» в Краснинском районе, 8 воспитанников остаются дома.