На трассе «Дон» перевернулся «Ниссан»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 января в Становлянском районе на трассе «Дон» 45-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водителя доставили в больницу.



В Липецке на улице Студеновской 54-летний водитель «Тойоты» допустил наезд на 59-летнюю женщину. Она получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.



В Липецке на трассе Орел – Тамбов 37-летний водитель автомобиля «Хендай» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 53-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.



27 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2344 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1899 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксированы 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Фото УГИБДД по Липецкой области.

