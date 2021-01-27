Происшествия

сегодня, 08:14

На трассе «Дон» перевернулся «Ниссан»

1030
#авария #ДТП
На трассе «Дон» перевернулся «Ниссан»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 января в Становлянском районе на трассе «Дон» 45-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водителя доставили в больницу. 

В Липецке на улице Студеновской 54-летний водитель «Тойоты» допустил наезд на 59-летнюю женщину. Она получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

В Липецке на трассе Орел – Тамбов 37-летний водитель автомобиля «Хендай» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 53-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.

27 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2344 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1899 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.
1030
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанка на «Ладе» врезалась в микроавтобус
#ДТП
11
Липчанка на «Ладе» врезалась в микроавтобус

сегодня, 08:39

Происшествия
В Задонске водитель на «Жигулях» снёс забор
#ДТП #забор
9
В Задонске водитель на «Жигулях» снёс забор

вчера, 17:03

Происшествия
Липчанин украл ограждение моста в Тамбовской области
#кража
9
Липчанин украл ограждение моста в Тамбовской области

вчера, 13:40

Происшествия
22-летняя мать оставила в закрытой квартире годовалую дочь
#оставление в опасности
11
22-летняя мать оставила в закрытой квартире годовалую дочь

вчера, 12:17

Происшествия
В Липецке перед судом предстанут члены наркогруппировки
#ОПГ #суд #наркотики
15
В Липецке перед судом предстанут члены наркогруппировки

вчера, 10:45

Происшествия
Пенсионерка обокрала пассажирку маршрутки
#кража #транспорт
7
Пенсионерка обокрала пассажирку маршрутки

вчера, 10:29

Происшествия