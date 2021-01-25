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сегодня, 19:04

Уволился главный архитектор Липецка

44 3380
#кадры #главный архитектор
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Уволился главный архитектор Липецка

Михаил Бушин написал заявление об уходе.

Главный архитектор Липецка Михаил Бушин ушел из мэрии. Его отставку GOROD48 подтвердил пресс-секретарь мэрии Иван Терехов.

В должности главного архитектора Михаил Бушин проработал меньше года. На должность главного архитектора он был назначен 12 мая 2020 года

Обязанности главного архитектора Липецка исполняет Диана Полуэктова - заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры.
44 3380
#кадры #главный архитектор
1

Комментарии (44)

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Надежда

1 минуту назад
И хорошо,что ушел.Посмотрела его проекты-ничего интересного не увидела.Слишком молод еще
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.

3 минуты назад
Золушка, Ты прав обьявления со столбов просто так не оторвешь крепко держаттся
ответить

Надежда

5 минут назад
Владимир Владимирович, почему вас?)
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!!!

7 минут назад
Липецк и архитектура -понятия не совместимы!
ответить

всякое бывает

10 минут назад
Подождите немного,завтра объявят,что Бушин утвержден в более высокой должности.
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Миша

14 минут назад
Лучше на 5 минут раньше, чем на 5 лет позже.
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!

16 минут назад
Правильно сделал! Все нормальные люди подальше от уваркиной держатся!
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Да

21 минуту назад
Почему все бегут из администрации??? Надо задуматься нашему руководству!!!
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Гостья

25 минут назад
Прочитала об увольнении Михаила Бушина. Мнения хорошие. Если уходят грамотные, надо задуматься, что не так? В Краснинском районе поменяли руководителя, когда район остался без врачей!! А что происходит в Липецке.? Может пора проанализировать ситуацию в г. Липецке? Специалистов приглашают на значимые должности. Горожанам нужна стабильность!
ответить

Народ

26 минут назад
Быть марионеткой у застройщиков не хочет !
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