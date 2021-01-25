Общество
сегодня, 19:04
Уволился главный архитектор Липецка
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Михаил Бушин написал заявление об уходе.
Главный архитектор Липецка Михаил Бушин ушел из мэрии. Его отставку GOROD48 подтвердил пресс-секретарь мэрии Иван Терехов.
В должности главного архитектора Михаил Бушин проработал меньше года. На должность главного архитектора он был назначен 12 мая 2020 года.
Обязанности главного архитектора Липецка исполняет Диана Полуэктова - заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры.
В должности главного архитектора Михаил Бушин проработал меньше года. На должность главного архитектора он был назначен 12 мая 2020 года.
Обязанности главного архитектора Липецка исполняет Диана Полуэктова - заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры.
44 3380
Комментарии (44)
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Надежда
.
Надежда
!!!
всякое бывает
Миша
!
Да
Гостья
Народ