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В Воронеже женщине вернули незаконно отобранную за долги квартиру
Верховный суд РФ встал на сторону жительницы Воронежа, которая лишилась квартиры из-за долга перед микрофинансовой организацией.
Согласно документам суда, исполнительное производство по взысканию с женщины почти 2,38 млн рублей в пользу МФО возбудили 1 апреля 2015 года. В сентябре 2017 года производство передали из Коминтерновского райотдела судебных приставов в Левобережный и выставили квартиру должницы на торги за 1 млн 943 тыс. рублей. Продать ее не удалось ни на первых, ни на повторных торгах с 15%-ой «скидкой». В связи с этим микрофинансовой фирме предложили забрать квартиру уже на 25% дешевле – менее чем за 1,5 млн рублей. Организация согласилась, - передает РИА Воронеж.
Женщина обратилась в Верховный суд, оспаривая принудительную передачу имущества. Она попыталась объяснить, что эта квартира – единственное принадлежащее ей жилое помещение, пригодное для проживания.
– Тем не менее Левобережный райсуд Воронежа и Воронежский областной суд в удовлетворении требований отказали, а Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил эти решения без изменений. Суды исходили из того, что заемщице принадлежат на праве собственности два жилых помещения – квартира и 3/20 доли в жилом доме – поэтому действия пристава по передаче взыскателю квартиры они сочли правильными и соразмерными требованиям исполнительного документа. Суды также указали, что изъятие квартиры прав и законных интересов должника не нарушают, – кратко рассказало РАПСИ.
В документах говорится, что судами не дана правовая оценка техническому паспорту, из которого видно, что дом разделен на три квартиры, одна из которых попросту холодная пристройка, кухня. В ней нет ни санузла, ни отопления. Также Верховный суд принял во внимание, что в этом доме зарегистрированы (и проживают) 11 человек.
"С учётом характера допущенного судами существенного нарушения норм процессуального и материального права, принятые ими судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей", — говорится в документах.
Верховный суд, рассмотрев дело, постановил решение Левобережного суда отменить и вернул дело обратно на повторное рассмотрение, - пишет "Блокнот Воронежа".