В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад

В Китае в воскресенье спасатели смогли вызволить семерых шахтеров, которые оказались под завалами в результате взрыва в строящейся шахте в провинции Шаньдун 10 января, передает South China Morning Post.

Еще 18 января стало известно, что с группой выживших шахтеров удалось установить связь: спасатели передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши, и вскоре получили записку с сообщением, что в живых остаются 12 человек из 22, находившихся в шахте в момент аварии. Один из них позднее умер из-за тяжелых ранений, еще с одним связь установить пока не удалось.Первым из шахты подняли горняка, который оказался в ловушке в стороне от того места, где находилась основная группа людей и куда спускали еду и медикаменты. Мужчина был сильно истощен и его сразу отправили в больницу. Еще шестерых выживших вытащили группами по три человека. Спасательная операция продолжается.

Сообщается, что лица шахтеров, проведших две недели под землей, были закрыты масками, чтобы свет не слепил им глаза, сообщает www.interfax.ru