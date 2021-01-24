В мире

сегодня, 10:53

В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад

139

 В Китае в воскресенье спасатели смогли вызволить семерых шахтеров, которые оказались под завалами в результате взрыва в строящейся шахте в провинции Шаньдун 10 января, передает South China Morning Post.

Еще 18 января стало известно, что с группой выживших шахтеров удалось установить связь: спасатели передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши, и вскоре получили записку с сообщением, что в живых остаются 12 человек из 22, находившихся в шахте в момент аварии. Один из них позднее умер из-за тяжелых ранений, еще с одним связь установить пока не удалось.

Первым из шахты подняли горняка, который оказался в ловушке в стороне от того места, где находилась основная группа людей и куда спускали еду и медикаменты. Мужчина был сильно истощен и его сразу отправили в больницу. Еще шестерых выживших вытащили группами по три человека. Спасательная операция продолжается.

Сообщается, что лица шахтеров, проведших две недели под землей, были закрыты масками, чтобы свет не слепил им глаза, сообщает www.interfax.ru

139

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Трамп заявил, что определится с планами на будущее позже
Трамп заявил, что определится с планами на будущее позже

сегодня, 10:58

В мире
США подтвердили готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем
США подтвердили готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

сегодня, 10:55

В мире
Лыжник Николай Чеботько погиб в автокатастрофе в Казахстане
Лыжник Николай Чеботько погиб в автокатастрофе в Казахстане

сегодня, 10:51

В мире
Макгрегор проиграл Порье в главном бою турнира UFC 257
Макгрегор проиграл Порье в главном бою турнира UFC 257

сегодня, 10:48

В мире
Пакистан одобрил применение российской вакцины
Пакистан одобрил применение российской вакцины

сегодня, 10:13

В мире
Мятежники окружили столицу Центральной Африканской Республики
Мятежники окружили столицу Центральной Африканской Республики

вчера, 10:26

В мире