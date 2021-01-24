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В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад
В Китае в воскресенье спасатели смогли вызволить семерых шахтеров, которые оказались под завалами в результате взрыва в строящейся шахте в провинции Шаньдун 10 января, передает South China Morning Post.
Первым из шахты подняли горняка, который оказался в ловушке в стороне от того места, где находилась основная группа людей и куда спускали еду и медикаменты. Мужчина был сильно истощен и его сразу отправили в больницу. Еще шестерых выживших вытащили группами по три человека. Спасательная операция продолжается.
Сообщается, что лица шахтеров, проведших две недели под землей, были закрыты масками, чтобы свет не слепил им глаза, сообщает www.interfax.ru