Культура
сегодня, 11:02
У Липецкой области есть все шансы принять звёзд рунета
Голосование завершится 25 января.
Липецкая область остаётся на первом месте в народном интернет-голосовании за регионы, в которые отправятся топовые блогеры рунета. Сейчас за регион отдано 44,42% всех голосов, когда как за ближайших конкурентов - Оренбургскую область – 21,16%, Московскую область - 17,18%. Голосование завершится 25 января.
«Россия — страна возможностей» совместно с «ТопБЛОГ» запустили народное голосование — по его итогам определятся 5 регионов страны, в которые отправятся победители проекта, топовые блогеры и съемочные группы. Вместе они снимут фильм о самых красивых местах, людях и событиях твоей малой родины.
Участниками всероссийского проекта стали абсолютно все регионы страны. Сейчас в топ вошли Липецкая, Оренбургская, Московская, Нижегородская, Ленинградская, Новосибирская, Омская области.
В сети выбирают, куда именно поедут известные тревел-блогеры и их команды, чтобы снять фильмы о самых красивых местах, людях и событиях, а также встретиться с местными жителями. В качестве наставников и экспертов выступят Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, сценарист и актер Шевги Ахадов, певица Мия Бойка, актер Сергей Романович, Ирина Акопян, Максим Мяков, тиктокеры Настя Рыжик, Сергей Штепс и многие другие звёзды рунета.
Липецкая область отбирается в числе тех субъектов, где проживает более миллиона человек.
«Россия — страна возможностей» совместно с «ТопБЛОГ» запустили народное голосование — по его итогам определятся 5 регионов страны, в которые отправятся победители проекта, топовые блогеры и съемочные группы. Вместе они снимут фильм о самых красивых местах, людях и событиях твоей малой родины.
Участниками всероссийского проекта стали абсолютно все регионы страны. Сейчас в топ вошли Липецкая, Оренбургская, Московская, Нижегородская, Ленинградская, Новосибирская, Омская области.
В сети выбирают, куда именно поедут известные тревел-блогеры и их команды, чтобы снять фильмы о самых красивых местах, людях и событиях, а также встретиться с местными жителями. В качестве наставников и экспертов выступят Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, сценарист и актер Шевги Ахадов, певица Мия Бойка, актер Сергей Романович, Ирина Акопян, Максим Мяков, тиктокеры Настя Рыжик, Сергей Штепс и многие другие звёзды рунета.
Липецкая область отбирается в числе тех субъектов, где проживает более миллиона человек.
однако
lugov
Ну ну приглашайте будет сюрприз.
Смотрящий
Паркобесие продолжается