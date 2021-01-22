Культура

сегодня, 11:02

У Липецкой области есть все шансы принять звёзд рунета

5 366
#туризм
У Липецкой области есть все шансы принять звёзд рунета

Голосование завершится 25 января.

Липецкая область остаётся на первом месте в народном интернет-голосовании за регионы, в которые отправятся топовые блогеры рунета. Сейчас за регион отдано 44,42% всех голосов, когда как за ближайших конкурентов - Оренбургскую область – 21,16%, Московскую область - 17,18%. Голосование завершится 25 января.

«Россия — страна возможностей» совместно с «ТопБЛОГ» запустили народное голосование — по его итогам определятся 5 регионов страны, в которые отправятся победители проекта, топовые блогеры и съемочные группы. Вместе они снимут фильм о самых красивых местах, людях и событиях твоей малой родины.

Участниками всероссийского проекта стали абсолютно все регионы страны. Сейчас в топ вошли Липецкая, Оренбургская, Московская, Нижегородская, Ленинградская, Новосибирская, Омская области.

В сети выбирают, куда именно поедут известные тревел-блогеры и их команды, чтобы снять фильмы о самых красивых местах, людях и событиях, а также встретиться с местными жителями. В качестве наставников и экспертов выступят Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, сценарист и актер Шевги Ахадов, певица Мия Бойка, актер Сергей Романович, Ирина Акопян, Максим Мяков, тиктокеры Настя Рыжик, Сергей Штепс и многие другие звёзды рунета.

Липецкая область отбирается в числе тех субъектов, где проживает более миллиона человек.
5 366
#туризм

Комментарии (5)

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однако

26 минут назад
Звёзды - на небе...
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lugov

38 минут назад
особенно тиктокеров мы ждем. что показывать нам будут? тверк? умение лизать на морозе что-то?
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Ну ну приглашайте будет сюрприз.

54 минуты назад
А не боитесь приглашать если труба лопнет? Вот и будет сюжет о достопримечательности с вытекающими последствиями. А ещё узнают с каких она времён будет до историческая находка.
ответить

Смотрящий

сегодня, 11:43
Отвлекалочка ...
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Паркобесие продолжается

сегодня, 11:30
Даааааааааааааа !!!!!!!!
ответить

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