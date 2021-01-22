День объятий отметили в Липецке несмотря на пандемию

С гуляющими по Нижнему парку и площади Петра Великого обнимался зайка.

- Гуляющие по Нижнему парку и площади Петра Великого смогли ощутить на себе волшебную силу объятий, которыми наш зайка щедро делился с прохожими, - отметили в Городском дворце молодежи "Октябрь". - Обнимите своих близких и любимых людей в знак тёплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних чувствах!





Фото - Артём Ушаков, vk.com

Вчера весь мир отмечал Международный день объятий. Как сообщает Городской дворец молодежи "Октябрь", несмотря на пандемию, липчанам вчера дарили тепло, заряд положительной энергии в виде обнимашек холодной зимой.