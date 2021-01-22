20 минут назад
Обманутой профессиональной аферисткой липчанке отказали в возбуждении уголовного дела
А тем временем ранее судимая за мошенничество при продаже квартир женщина продолжает брать задатки у потенциальных покупателей недвижимости.
- И вот мне пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказала GOROD48 Ольга. – За все это время «продавец» вернула мне лишь треть задатка. Я намерена добиваться возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Кроме того, я знаю, что «продавец» и после меня не прекращала таким же способом обманывать покупателей. Знаю, что материалы моего дела отправили на доследование.
Когда Ольга только обратилась в полицию, то ей сказали, что знакомы с «нехорошей квартирой»: липчанка стала не первой, кому «продавец» не отдает задаток и не продает квартиру. Женщина, по словам Ольги, обманула уже 15 человек, ее не раз судили, но каждый раз профессиональная аферистка получает условный срок из-за наличия ребенка.
Информация Ольги подтверждается открытым архивом судебных решений. Самое свежее судебное решение в отношении хозяйки квартиры относится к апрелю 2020 года. Женщину признали виновной в четырех эпизодах мошенничества. С осени 2019 по весну 2020 года осужденная под предлогом получения задатка без намерения продавать квартиру взяла задаток по сделке у четверых человек. Сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составила 150 000 рублей. Суд приговор липчанку к восьми месяцам условного срока и обязал вернуть обманутым покупателям деньги.
сёрфер
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