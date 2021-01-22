Происшествия

20 минут назад

Обманутой профессиональной аферисткой липчанке отказали в возбуждении уголовного дела

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#мошенничество #квартира
Обманутой профессиональной аферисткой липчанке отказали в возбуждении уголовного дела

А тем временем ранее судимая за мошенничество при продаже квартир женщина продолжает брать задатки у потенциальных покупателей недвижимости.

В начале декабря GOROD48 рассказывал о неприятной истории, в которую попала липчанка Ольга. Женщина решила купить квартиру в одном из домов на проспекте Победы, но оказалась жертвой профессиональной аферистки: та взяла задаток у покупательницы и стала увиливать от заключения договора купли-продажи. Ольга устала ждать и обратилась в полицию. Проверку по жалобе проводит отдел полиции №3 Липецка.

- И вот мне пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - рассказала GOROD48 Ольга. – За все это время «продавец» вернула мне лишь треть задатка. Я намерена добиваться возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Кроме того, я знаю, что «продавец» и после меня не прекращала таким же способом обманывать покупателей. Знаю, что материалы моего дела отправили на доследование.

Когда Ольга только обратилась в полицию, то ей сказали, что знакомы с «нехорошей квартирой»: липчанка стала не первой, кому «продавец» не отдает задаток и не продает квартиру. Женщина, по словам Ольги, обманула уже 15 человек, ее не раз судили, но каждый раз профессиональная аферистка получает условный срок из-за наличия ребенка.

Информация Ольги подтверждается открытым архивом судебных решений. Самое свежее судебное решение в отношении хозяйки квартиры относится к апрелю 2020 года. Женщину признали виновной в четырех эпизодах мошенничества. С осени 2019 по весну 2020 года осужденная под предлогом получения задатка без намерения продавать квартиру взяла задаток по сделке у четверых человек. Сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составила 150 000 рублей. Суд приговор липчанку к восьми месяцам условного срока и обязал вернуть обманутым покупателям деньги.
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#мошенничество #квартира

Комментарии (3)

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сёрфер

1 минуту назад
что за бред есть статья в гк и образцы документов которые заполняются при задатке) тут видимо тётька просто лол, все решается через суд а не через мвд
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Какая

3 минуты назад
Полиция.Там все снегом замело.Ждите весны.
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СПРАШИВАЕТСЯ

9 минут назад
Зачем нужна такая полиция?
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