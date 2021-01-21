Липецкая вечЁрка: масштабные планы по вакцинации, суд с «Амстердамом» и «черный список» для дорожников

Сегодня, 21 января, губернатор Игорь Артамонов заявил, что в сутки планируется вакцинировать от COVID-19 по 2,5 тысячи липчан, суд приостановил работу ресторана «Амстердам» до тех пор, пока владелец не снесет пристройку, и УФАС отправило в реестр недобросовестных поставщиков несколько фирм, которые сорвали сроки работ на дорожному нацпроекту.