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сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: масштабные планы по вакцинации, суд с «Амстердамом» и «черный список» для дорожников

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#вечЁрка #вакцинация #ресторан "Амстердам" #ремонт дорог
Липецкая вечЁрка: масштабные планы по вакцинации, суд с «Амстердамом» и «черный список» для дорожников

Сегодня, 21 января, губернатор Игорь Артамонов заявил, что в сутки планируется вакцинировать от COVID-19 по 2,5 тысячи липчан, суд приостановил работу ресторана «Амстердам» до тех пор, пока владелец не снесет пристройку, и УФАС отправило в реестр недобросовестных поставщиков несколько фирм, которые сорвали сроки работ на дорожному нацпроекту.

На заседании регионального оперштаба по борьбе с болезнью губернатор Игорь Артамонов  сегодня заявил, что Липецкая область должна стать лидером по вакцинации от COVID-19. Для этого планируется прививать по 2,5 тысячи человек в день. Сам губернатор собирается стать добровольцем и привиться третьей вакциной от Центра имени Чумакова.

— Сегодня я поставила прививку. Плохого точно не жду. Испугали смерти и тяжелое течение болезни близких и знакомых. Желающих принимают по предварительной записи еще в декабре. Всем здоровья и удачи, — поделилась опытом Гостья.

— Ну, держись бюджетники, цифру озвучили, — написал Липчанин.

По словам главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, в области наметилась стабилизация заболеваемости. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 155 жителям региона. Вылечились — 264 человека.

Медики, которые работают с ковидными больными, получат единовременные премии по пять тысяч рублей из областного бюджета. Деньги выделены для 1,2 тысяч человек.

А на станции переливания крови начали заготавливать антиковидную плазму. Ее будут использовать в липецких коронавирусных госпиталях для лечения больных с тяжелой формой течения болезни.

Работу известного в Липецке ресторана «Амстердам» приостановили по решению суда до тех пор, пока владелец не снесет пристройку. Эта тяжба длится уже много лет. Владелец ресторанной группы «Амстердам» Вадим Кучин сообщил GOROD48, что обжалует это решение.

И еще новость про известное в городе строение — в здании бывшей Шамоновской мельницы владелец собирается сделать гостиницу.

А планам компании, которая хотела построить в Липецке горнолыжную базу, не суждено уже сбыться. Она разорилась.

УФАС по Липецкой области отправило в реестр недобросовестных поставщиков две компании, которые вовремя не выполнили проекты по контрактам. Работы, которые сорвали подрядчики, планировались для включения в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Между тем «Дорожное агентство Липецкой области» отчиталось о подведении итогов торгов на ремонт 36 дорог. Их начнут приводить в порядок, когда потеплеет. Цена вопроса — 2,1 млрд рублей. Во время аукциона коммерсанты сократили сумму до 1,7 млрд рублей. Победителями стали две липецкие организации — ОГУП «Липецкдоравтоцентр» и ООО «Инфинити Групп».

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт 56 объектов дорог в Липецкой области.
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#вечЁрка #вакцинация #ресторан "Амстердам" #ремонт дорог

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