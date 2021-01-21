1200 липецких медработников получат по 5000 рублей

Премия будет разовой.

В Липецкой области начали выплаты медикам, которые работают с COVID-пациентами. Сумма единоразовой премии составляет 5 000 рублей после вычета налогов. Ее получат более 1 200 медицинских работников



- Медицинские организации уже приступили к перечислению средств. Выплаты получат более 1,2 тыс. медицинских работников, водителей выездных бригад «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в администрации Липецкой области.



Деньги на выплаты медработникам по распоряжению губернатора выделены из бюджета Липецкой области. Сумма составляет около 10 млн рублей. Выплаты поступят на счета медработников по конца недели.