Общество

54 минуты назад

1200 липецких медработников получат по 5000 рублей

9 769
#премия #коронавирус
2
1200 липецких медработников получат по 5000 рублей

Премия будет разовой.

В Липецкой области начали выплаты медикам, которые работают с COVID-пациентами. Сумма единоразовой премии составляет 5 000 рублей после вычета налогов. Ее получат более 1 200 медицинских работников

- Медицинские организации уже приступили к перечислению средств. Выплаты получат более 1,2 тыс. медицинских работников, водителей выездных бригад «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в администрации Липецкой области.

Деньги на выплаты медработникам по распоряжению губернатора выделены из бюджета Липецкой области. Сумма составляет около 10 млн рублей. Выплаты поступят на счета медработников по конца недели.
9 769
#премия #коронавирус
2

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

9 минут назад
Ольга..., Вы бы и ваши дети на такие деньги жили!... В магазин раз сходить.
ответить

Смотрящий

11 минут назад
Ольга..., Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало, Два важных правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
ответить

Ольге

11 минут назад
А Вы бы рискнули жизнью за 5 тысяч? Дёшево нас ценят.
ответить

Ёршик геленджикский

12 минут назад
Ольга..., конечно 5т это хорошая прибавка медикам. Спасибо...
ответить

Ольга...

17 минут назад
Ну что вечно недовольные... Уже пять тысяч не денежка... Мне кажется, что хоть какая то помощь это хорошо... Пенсионерам, которые переболели хоть по тысячи дали... Были бы очень благодарны...
ответить

Местный

23 минуты назад
5000 руб. 1200 сотрудников ,выделено 10 миллионов. 5000*1200=6млн., И налог 4 млн. Жёстко как то. Администрация сама себе налог платит получается.
ответить

медбрат

32 минуты назад
Как раз бухнут на вечерок.
ответить

А у наших Беруши в ушах.

43 минуты назад
Даже здесь нет справедливости. Не каких вычетов кто работает с ковидными больными. Наши власти слышали про это?
ответить

Смотрящий

48 минут назад
66 баксов ... это прям с барского плеча! В загнивающей пиндосии страховые выплаты по безработице 400 баксов в неделю! Крутись как хочешь ...
ответить

Еще в рубрике

На липецкой станции переливания крови начали заготавливать антиковидную плазму
#плазма #коронавирус
1
На липецкой станции переливания крови начали заготавливать антиковидную плазму

19 минут назад

Общество
Решившая построить в Липецке горнолыжную базу компания разорилась
#банкротство #долг #аренда
12
Решившая построить в Липецке горнолыжную базу компания разорилась

сегодня, 12:30

Общество
Депутатов горсовета допустили к формированию Общественной палаты Липецка
#Общественная палата
4
Депутатов горсовета допустили к формированию Общественной палаты Липецка

сегодня, 12:15

Общество
Жители Косырёвки с вечера замерзают в своих домах
#ЖКХ
27
Жители Косырёвки с вечера замерзают в своих домах

сегодня, 11:48

Общество
Мэрия Липецка передает приобретенные за средства бюджета мусорные контейнеры в частные руки
#мусор #МУП "ЛиСА"
13
Мэрия Липецка передает приобретенные за средства бюджета мусорные контейнеры в частные руки

сегодня, 10:59

Общество
Евгения Уваркина взяла «коммуналку» под личный контроль
#ЖКХ #авария #Евгения Уваркина
52
Евгения Уваркина взяла «коммуналку» под личный контроль

сегодня, 10:12

Общество