Депутатов горсовета допустили к формированию Общественной палаты Липецка

Парламентариям разрешили формировать треть состава этой структуры.

Сегодня на комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета за минуту рассмотрели проект изменений положения «Об Общественной палате города Липецка».- Сейчас горсовет не участвует в формировании Общественной палаты Липецка, - заметила начальник правового управления горсовета Оксана Кожина. - Одну треть ее состава формирует глава Липецка, и уже эти люди по результатам конкурсного отбора добирают в Общественную палату остальных ее членов.Состав избираемой на три года Общественной палаты (в ней вот уже второй срок председательствует Клавдия Копенкина), ставшей уже давно мертвой в плане полезных для горожан инициатив, - 36 человек. Согласно изменениям в положении, теперь депутатский корпус будет формировать одну треть ее состава. И уже эти двенадцать человек вместе с другими двенадцатью общественниками по квоте главы Липецка доберут в ее состав еще двенадцать «апостолов» местечковой демократии. То есть случайные люди с улицы в этот орган через новый фильтр, конечно, не попадут.