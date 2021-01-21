Общество

сегодня, 12:15

Депутатов горсовета допустили к формированию Общественной палаты Липецка

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#Общественная палата
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Депутатов горсовета допустили к формированию Общественной палаты Липецка

Парламентариям разрешили формировать треть состава этой структуры.

Сегодня на комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета за минуту рассмотрели проект изменений положения «Об Общественной палате города Липецка».

- Сейчас горсовет не участвует в формировании Общественной палаты Липецка, - заметила начальник правового управления горсовета Оксана Кожина. - Одну треть ее состава формирует глава Липецка, и уже эти люди по результатам конкурсного отбора добирают в Общественную палату остальных ее членов.

ОП!.jpg

Состав избираемой на три года Общественной палаты (в ней вот уже второй срок председательствует Клавдия Копенкина), ставшей уже давно мертвой в плане полезных для горожан инициатив, - 36 человек. Согласно изменениям в положении, теперь депутатский корпус будет формировать одну треть ее состава. И уже эти двенадцать человек вместе с другими двенадцатью общественниками по квоте главы Липецка доберут в ее состав еще двенадцать «апостолов» местечковой демократии. То есть случайные люди с улицы в этот орган через новый фильтр, конечно, не попадут.   
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#Общественная палата
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Комментарии (4)

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Гостья

11 минут назад
А где отчет перед горожанами о работе этой организации. Что важного для города сделали и тогда жители оценят по заслугам.
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Горожанин

24 минуты назад
А зачем она вообще нужна? Толку от нее ноль.
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Гостья

48 минут назад
Правильно! Давно пора контролировать расходование бюджета города! Направлять средства на первоочередные задачи. Вам доверили горожане свое благополучие и постарайтесь вывести город на новый уровень благополучия. А чиновники должны чувствовать, что они под отчетный представителям народа. Постарайтесь!!!.
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Предлагаю

52 минуты назад
включить в состав Общественной палаты Артурчика с Центрального рынка
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