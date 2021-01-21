Происшествия
55 минут назад
Знакомые хозяйки пропавших питбулей пройдут проверку на полиграфе
Стоимость каждой пропавшей собаки может доходить до 25 тысяч рублей.
В Липецке продолжают разыскивать четырёх собак. Напомним, четыре собаки породы питбуль пропали со двора частного дома на улице Воронежская в районе Сырского рудника 19 января ориентировочно с 8 утра до 8 вечера.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, ОМВД России по Липецкому району проводит проверку по заявлению хозяйки питбулей .
Как рассказала GOROD48 сама хозяйка животных Татьяна Сафонова, в правоохранительных органах считают, что такие собаки не могли подпустить к себе незнакомых людей. Но хозяйка с таким мнением не согласна: она говорит, что её питбули не были агрессивными. Тем не менее, вхожие в дом племянник и два друга женщины уже согласились пройти проверку на полиграфе. Кроме того, некоторую ясность в ситуацию могут внести записи с двух камер наблюдения, которые установлены неподалёку от дома на улице. Пока же никаких свидетельских показаний и следов пропажи не нашли.
Интересно, что электрические ворота во двор дома, которые открываются и закрываются с пульта, на момент возвращения хозяйки собак были закрыты, а рядом с вольером, в котором содержались собаки, на снегу не нашли вообще никаких следов животных — территория была подметена.
Собаки не были застрахованы. По словам Татьяны Сафоновой, стоимость взрослого питбуля может доходить до 25 тысяч рублей, но для неё они — бесценны: женщина разводит собак 20 лет, и эти животные для неё — как дети, тем более, что своих детей у неё нет. Пропавшие собаки — это определённая заводческая линия, выведенная собственными силами и поэтому имеющая особое значение.
Кроме того, женщина обращает внимание на от факт, что одной из собак уже 7 лет, она больна, и нуждается в ежедневных уколах.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, ОМВД России по Липецкому району проводит проверку по заявлению хозяйки питбулей .
Как рассказала GOROD48 сама хозяйка животных Татьяна Сафонова, в правоохранительных органах считают, что такие собаки не могли подпустить к себе незнакомых людей. Но хозяйка с таким мнением не согласна: она говорит, что её питбули не были агрессивными. Тем не менее, вхожие в дом племянник и два друга женщины уже согласились пройти проверку на полиграфе. Кроме того, некоторую ясность в ситуацию могут внести записи с двух камер наблюдения, которые установлены неподалёку от дома на улице. Пока же никаких свидетельских показаний и следов пропажи не нашли.
Интересно, что электрические ворота во двор дома, которые открываются и закрываются с пульта, на момент возвращения хозяйки собак были закрыты, а рядом с вольером, в котором содержались собаки, на снегу не нашли вообще никаких следов животных — территория была подметена.
Собаки не были застрахованы. По словам Татьяны Сафоновой, стоимость взрослого питбуля может доходить до 25 тысяч рублей, но для неё они — бесценны: женщина разводит собак 20 лет, и эти животные для неё — как дети, тем более, что своих детей у неё нет. Пропавшие собаки — это определённая заводческая линия, выведенная собственными силами и поэтому имеющая особое значение.
Кроме того, женщина обращает внимание на от факт, что одной из собак уже 7 лет, она больна, и нуждается в ежедневных уколах.
Город 48
че пишете каждый день .........
Samozanyatый
it_happens
А в парке победы
молодой тупняк
Кристина
Алькаш
Викторм