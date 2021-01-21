Происшествия

55 минут назад

Знакомые хозяйки пропавших питбулей пройдут проверку на полиграфе

9 1324
#собака #животные
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Знакомые хозяйки пропавших питбулей пройдут проверку на полиграфе

Стоимость каждой пропавшей собаки может доходить до 25 тысяч рублей.

В Липецке продолжают разыскивать четырёх собак. Напомним, четыре собаки породы питбуль пропали со двора частного дома на улице Воронежская в районе Сырского рудника 19 января ориентировочно с 8 утра до 8 вечера.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, ОМВД России по Липецкому району проводит проверку по заявлению хозяйки питбулей .

Как рассказала GOROD48 сама хозяйка животных Татьяна Сафонова, в правоохранительных органах считают, что такие собаки не могли подпустить к себе незнакомых людей. Но хозяйка с таким мнением не согласна: она говорит, что её питбули не были агрессивными. Тем не менее, вхожие в дом племянник и два друга женщины уже согласились пройти проверку на полиграфе. Кроме того, некоторую ясность в ситуацию могут внести записи с двух камер наблюдения, которые установлены неподалёку от дома на улице. Пока же никаких свидетельских показаний и следов пропажи не нашли.

Интересно, что электрические ворота во двор дома, которые открываются и закрываются с пульта, на момент возвращения хозяйки собак были закрыты, а рядом с вольером, в котором содержались собаки, на снегу не нашли вообще никаких следов животных — территория была подметена.

Собаки не были застрахованы. По словам Татьяны Сафоновой, стоимость взрослого питбуля может доходить до 25 тысяч рублей, но для неё они — бесценны: женщина разводит собак 20 лет, и эти животные для неё — как дети, тем более, что своих детей у неё нет. Пропавшие собаки — это определённая заводческая линия, выведенная собственными силами и поэтому имеющая особое значение.

Кроме того, женщина обращает внимание на от факт, что одной из собак уже 7 лет, она больна, и нуждается в ежедневных уколах.
9 1324
#собака #животные
4

Комментарии (9)

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Город 48

6 минут назад
че пишете каждый день ........., Тебя не спросили,что писать.
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че пишете каждый день .........

17 минут назад
и кому интересна эта собачья история?
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Samozanyatый

19 минут назад
Заводчица?У налоговых органов после публикации должны возникнуть некоторые вопросы.
ответить

it_happens

29 минут назад
сущие копейки.
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А в парке победы

31 минуту назад
Гуляют 2 тётки с собакой и нападают на лыжников, лают громче собаки, обходите их стороной
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молодой тупняк

32 минуты назад
Ну и кто ещё думает что собаки содержались в плохих условиях?! У моего пса такая жизнь, что я ему иной раз завидую!
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Кристина

46 минут назад
На первом канале?
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Алькаш

48 минут назад
Людей бы так искали.Эх.
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Викторм

49 минут назад
;-))))))))))) На телефоне!!!
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