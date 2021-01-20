38 минут назад
Стрелявшие друг в друга пассажир мотоцикла и водитель «Мерседеса» примирились в суде
Прокуратура намерена обжаловать постановление о прекращении уголовного дела, одним из фигурантов которого является известный автоюрист Роман Кришталь.
Утром 26 сентября 2019 года на площади Франценюка в Липецке мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии смертельные травмы получил 36-летний водитель мотоцикла. Пассажира «Кавасаки» госпитализировали. Эта авария стала окончанием погони, начавшейся на Грязинской трассе. Там, по словам водителя автомобиля «Мерседес-Бенц ГЛ500» автоюриста Романа Кришталя, пассажир мотоцикла несколько раз выстрелил ему в лицо и грудь из пистолета. Автомобилист отвел огнем из своего травматического оружия и бросился за мотоциклом в погоню. «Мерседес» и «Кавасаки» промчались по площади и проспекту Мира, при этом пассажир мотоцикла вел стрельбу по догонявшему их Кришталю. На площади Франценюка мотоцикл врезался в «Рено Дастер».
на месте ДТП полиция изъяла переделанный под стрельбу травматическими патронами пистолет «Макарова»
Мотоциклист и его пассажир-стрелок были госпитализированы. Водитель «Кавасаки» позже скончался в больнице от травм. А 32-летний стрелок Артем Лежакин попал под суд по обвинению в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 119 УК РФ («угроза убийством»). И вот 18 января мировая судья Елена Нестерова постановила это уголовное дело прекратить за примирением сторон.
- Подсудимый в уголовном процессе рассказал всю правду о том, что произошло. Что это он был в маске, что стрелял в меня с мотоцикла, который вел его друг. Он извинился передо мной и я решил его простить, - прокомментировал GOROD48 решение суда Роман Кришталь.
Но эта история так просто не закончится. Во-первых, потому, что прокуратура области собирается обжаловать вынесенное постановление по причине большого общественного резонанса, совершения его в общественном месте. Во-вторых, потерпевший Роман Кришталь в настоящее время проходит подсудимым по другому уголовному делу, ставшем продолжением первого: он обвиняется по части второй статьи 108 УК РФ - в убийстве, совершенном при превышении необходимых мер для задержания лица, совершившего преступление. Предварительное следствие пришло к выводу, что автомобиль Кришталя задел во время погони мотоцикл, после чего стрелок ударился об ограждение и травмировался, а мотоциклист влетел во встречный автомобиль и получил смертельные травмы.
- Теперь вдова погибшего требует моего привлечения к уголовной ответственности. Если суд встанет на сторону обвинения, мне может грозить до двух лет лишения свободы, - говорит Роман Кришталь.
Автоюрист разводит руками. Мол, а что ему было делать после того, как в него ни с того, ни с сего вдруг стали стрелять из остановившегося рядом мотоцикла?
- Наверное, мне надо было заплакать и вызывать полицию, - говорит Роман Кришталь.
После прозвучавших выстрелов водитель «Мерседеса» не стал размышлять, каким пистолетом был вооружен стрелок, и бросился за мотоциклом в погоню. Тем более, что он был накручен неоднократными поджогами автомобилей, принадлежавших его семье, регулярными угрозами и вымогательствами по телефону и электронной почте: кто-то требовал от него откупиться криптовалютой, биткоинами.
- Вся эта ситуация произошла по одной причине: полицейские оказались беспомощными. Они полгода не могли установить преступников, которые поджигали автомобили моей супруги, отца и работников моей фирмы. Один автомобиль подожгли недалеко от Советского суда, два - от мэрии. После перестрелки и аварии 26 сентября поджоги и угрозы прекратились. Я ничего не утверждаю, но, похоже, мотоциклист и его пассажир были причастны ко всем этим поджогам и рэкету, - считает Роман Кришталь.
С выжившим в ДТП стрелком Роман Кришталь действительно разошелся миром. Так, он не стал требовать с Артема Лежакина 200 тысяч рублей за повреждения его иномарки, вызванные стрельбой, а стрелок отказался от своих требований по второму уголовному делу, где подсудимым проходит автоюрист, с которого он хотел ранее взыскать миллион рублей за причиненный ему ущерб здоровью и еще миллион - за моральный вред.
Кстати, в ходе расследования этих двух уголовных дел, где Роман Кришталь с одной стороны был потерпевшим, а с другой - подсудимым (в Голливуде бы не поняли такое правосудие), автоюрист выяснил, что мотоциклист и его пассажир были бывшими клиентами его юридической организации! И что-то там у них не срослось в одном из процессов по возврату денег по одной аварии…
- Я не считаю себя виновным в смерти мотоциклиста. Даже эксперт пришел к выводу, что не возможно доказать причинно-следственную связь между столкновением моего автомобиля с мотоциклом. Считаю, что мотоциклист разбился потому, что не справился с управлением. У пассажира и водителя мотоцикла были маски - это могло препятствовать обзору. У мотоциклиста не было прав категории «А», поэтому его можно считать неопытным водителем. К тому же он нарушил скоростной режим, - заявил не признающий своей вины по 108-й статье Уголовного кодекса Роман Кришталь.
Сергей
Ха
Перри Мейсон
))))
Просто
Не доконца написали:
житель