Происшествия

38 минут назад

Стрелявшие друг в друга пассажир мотоцикла и водитель «Мерседеса» примирились в суде

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#рэкет #самозащита
Стрелявшие друг в друга пассажир мотоцикла и водитель «Мерседеса» примирились в суде

Прокуратура намерена обжаловать постановление о прекращении уголовного дела, одним из фигурантов которого является известный автоюрист Роман Кришталь.

Мировой суд судебного участка №2 Левобережного района Липецка Елена Нестерова вынесла постановление о прекращении громкого уголовного дела за примирением сторон, в котором друг в друга стреляли пассажир мотоцикла и водитель «Мерседеса», а мотоциклист погиб от последствий ДТП.

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Утром 26 сентября 2019 года на площади Франценюка в Липецке мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии смертельные травмы получил 36-летний водитель мотоцикла. Пассажира «Кавасаки» госпитализировали. Эта авария стала окончанием погони, начавшейся на Грязинской трассе. Там, по словам водителя автомобиля «Мерседес-Бенц ГЛ500» автоюриста Романа Кришталя, пассажир мотоцикла несколько раз выстрелил ему в лицо и грудь из пистолета. Автомобилист отвел огнем из своего травматического оружия и бросился за мотоциклом в погоню. «Мерседес» и «Кавасаки» промчались по площади и проспекту Мира, при этом пассажир мотоцикла вел стрельбу по догонявшему их Кришталю. На площади Франценюка мотоцикл врезался в «Рено Дастер».

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на месте ДТП полиция изъяла переделанный под стрельбу травматическими патронами пистолет «Макарова»

Мотоциклист и его пассажир-стрелок были госпитализированы. Водитель «Кавасаки» позже скончался в больнице от травм. А 32-летний стрелок Артем Лежакин попал под суд по обвинению в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 119 УК РФ («угроза убийством»). И вот 18 января мировая судья Елена Нестерова постановила это уголовное дело прекратить за примирением сторон.

- Подсудимый в уголовном процессе рассказал всю правду о том, что произошло. Что это он был в маске, что стрелял в меня с мотоцикла, который вел его друг. Он извинился передо мной и я решил его простить, - прокомментировал GOROD48 решение суда Роман Кришталь.

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Но эта история так просто не закончится. Во-первых, потому, что прокуратура области собирается обжаловать вынесенное постановление по причине большого общественного резонанса, совершения его в общественном месте. Во-вторых, потерпевший Роман Кришталь в настоящее время проходит подсудимым по другому уголовному делу, ставшем продолжением первого: он обвиняется по части второй статьи 108 УК РФ - в убийстве, совершенном при превышении необходимых мер для задержания лица, совершившего преступление. Предварительное следствие пришло к выводу, что автомобиль Кришталя задел во время погони мотоцикл, после чего стрелок ударился об ограждение и травмировался, а мотоциклист влетел во встречный автомобиль и получил смертельные травмы.

- Теперь вдова погибшего требует моего привлечения к уголовной ответственности. Если суд встанет на сторону обвинения, мне может грозить до двух лет лишения свободы, - говорит Роман Кришталь.

Автоюрист разводит руками. Мол, а что ему было делать после того, как в него ни с того, ни с сего вдруг стали стрелять из остановившегося рядом мотоцикла?

- Наверное, мне надо было заплакать и вызывать полицию, - говорит Роман Кришталь.

После прозвучавших выстрелов водитель «Мерседеса» не стал размышлять, каким пистолетом был вооружен стрелок, и бросился за мотоциклом в погоню. Тем более, что он был накручен неоднократными поджогами автомобилей, принадлежавших его семье, регулярными угрозами и вымогательствами по телефону и электронной почте: кто-то требовал от него откупиться криптовалютой, биткоинами.

- Вся эта ситуация произошла по одной причине: полицейские оказались беспомощными. Они полгода не могли установить преступников, которые поджигали автомобили моей супруги, отца и работников моей фирмы. Один автомобиль подожгли недалеко от Советского суда, два - от мэрии. После перестрелки и аварии 26 сентября поджоги и угрозы прекратились. Я ничего не утверждаю, но, похоже, мотоциклист и его пассажир были причастны ко всем этим поджогам и рэкету, - считает Роман Кришталь.

С выжившим в ДТП стрелком Роман Кришталь действительно разошелся миром. Так, он не стал требовать с Артема Лежакина 200 тысяч рублей за повреждения его иномарки, вызванные стрельбой, а стрелок отказался от своих требований по второму уголовному делу, где подсудимым проходит автоюрист, с которого он хотел ранее взыскать миллион рублей за причиненный ему ущерб здоровью и еще миллион - за моральный вред.

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Кстати, в ходе расследования этих двух уголовных дел, где Роман Кришталь с одной стороны был потерпевшим, а с другой - подсудимым (в Голливуде бы не поняли такое правосудие), автоюрист выяснил, что мотоциклист и его пассажир были бывшими клиентами его юридической организации! И что-то там у них не срослось в одном из процессов по возврату денег по одной аварии…

- Я не считаю себя виновным в смерти мотоциклиста. Даже эксперт пришел к выводу, что не возможно доказать причинно-следственную связь между столкновением моего автомобиля с мотоциклом. Считаю, что мотоциклист разбился потому, что не справился с управлением. У пассажира и водителя мотоцикла были маски - это могло препятствовать обзору. У мотоциклиста не было прав категории «А», поэтому его можно считать неопытным водителем. К тому же он нарушил скоростной режим, - заявил не признающий своей вины по 108-й статье Уголовного кодекса Роман Кришталь.
8 839
#рэкет #самозащита

Комментарии (8)

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Сергей

3 минуты назад
Опустились ниже не куда,читать противно.
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Ха

4 минуты назад
ну хоть поржали, цирк да и только, а после заседания вместе пошли бухать в гаражи
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Перри Мейсон

9 минут назад
Бугага))) Простил он.. Занёс кому-то сколько надо..
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))))

9 минут назад
Дело за малым - порешать с трупом....
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Просто

17 минут назад
Забыли прокурорским пакет занести
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Не доконца написали:

20 минут назад
"даже эксперт пришёл к выводу,что не возможно доказать причинно-следственную связь между столкновением моего автомобиля с мотоциклом"- и далее примерно, надо: и его последующим дтп с такими последствиями.Всё верно Ромчик грит.А как известно,все сомнения-в пользу обвиняемого,подозреваемого.Молодец,что не расплакался и не стал дожидаться ментов.Ребятишки взрослые,уже,знали на что шли.
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житель

27 минут назад
Лучше бы прокуратура так расследовала дело по провалу грунта,в отношении квадры,где от ожогов пострадали люди.
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