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Задержанный за наркотики подросток покончил с собой в изоляторе
17-летний подросток с 16-летним другом попались на попытке сбыта наркотиков
В Челябинской области в изоляторе временного содержания покончил с собой 17-летний житель Кургана. Подростка вместе со сверстником задержали сотрудники ФСБ за покушение на сбыт мефедрона в особо крупном размере. Об этом сообщает Znak.com.
По факту смерти подростка проводится проверка, сообщает представитель управления Следственного комитета России по Челябинской области Владимир Шишков.
Подросток совершил самоубийство через четыре часа после того, как суд вынес решение о его аресте. В СИЗО подростков должны были увезти на следующий день, 20 января. В показаниях подросток утверждал, что приобрел наркотик для личного употребления.
По версии следователей, что граждане 16 и 17 лет пытались совершить сбыт наркотиков около деревни Круглое. Вес вещества превысил 950 гр. Но их задержали сотрудники ФСБ России.
По факту смерти подростка проводится проверка, сообщает представитель управления Следственного комитета России по Челябинской области Владимир Шишков.
Подросток совершил самоубийство через четыре часа после того, как суд вынес решение о его аресте. В СИЗО подростков должны были увезти на следующий день, 20 января. В показаниях подросток утверждал, что приобрел наркотик для личного употребления.
По версии следователей, что граждане 16 и 17 лет пытались совершить сбыт наркотиков около деревни Круглое. Вес вещества превысил 950 гр. Но их задержали сотрудники ФСБ России.